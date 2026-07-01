Dresdens Ex-Coach Gerry Fleming ist zurück in der DEL

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben die offene Stelle in ihrem Trainerteam für die Saison 2026-27 mit Gerry Fleming besetzt.

Der 59-jährige Kanadier wird beim PENNY DEL-Club künftig als Associate Coach fungieren.

Gerry Fleming beendete früh seine aktive Karriere, in der er unter anderem 11-mal für die Montréal Canadiens in der NHL zum Einsatz kam, und verfügt so mittlerweile über beinahe drei Jahrzehnte Trainererfahrung auf hohem Niveau. Mehr als 20 Spielzeiten arbeitete er in der American Hockey League und East Coast Hockey League als Head- oder Assistant Coach. In der Deutschen Eishockey Liga war der Kanadier zwischen 2018 und 2021 für die Eisbären Berlin als Assistenztrainer tätig und feierte mit dem Hauptstadtclub eine Meisterschaft. Die Löwen Frankfurt (Saison 2022-23) und Dresdner Eislöwen (2025-26) betreute er als Cheftrainer. In Europa war Fleming zudem auch Headcoach der Vienna Capitals und des EHC Kloten. Aus der gemeinsamen Zeit in der Schweiz kennen sich Panther-Sportdirektor Larry Mitchell und Fleming bestens, der Kontakt riss nie ab.

„Gerry Fleming und ich sind seit vielen Wochen in engem Austausch. Obwohl er in den vergangenen fünf Jahren ausnahmslos als Cheftrainer tätig war, konnte er sich gut vorstellen, hinter Bill Peters unser Trainerteam zu verstärken und auch von dessen Erfahrung zu lernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir gehen alle davon aus, dass Bill spätestens zum Trainingsauftakt wieder fit sein wird. Dennoch war uns wichtig, einen erfahrenen Coach mit Cheftrainererfahrung an seiner Seite zu wissen. In dieses Anforderungsprofil passt Gerry Fleming bestens. Mit ihm, Bill Peters, Dennis Endras, Mika Wendell und Adrian Schelenz sehen wir uns im Trainerteam fachlich wie menschlich hervorragend aufgestellt“, so Larry Mitchell.

Seine Trainerstationen

Source: Gerry Fleming @ Elite Prospects

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro