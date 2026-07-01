Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Dresdens Ex-Coach Gerry Fleming ist zurück in der DEL
! +Augsburger PantherTransfer-News

Dresdens Ex-Coach Gerry Fleming ist zurück in der DEL

1. Juli 20261 Mins read223
Share
Gerry Fleming - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Share

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben die offene Stelle in ihrem Trainerteam für die Saison 2026-27 mit Gerry Fleming besetzt.

Der 59-jährige Kanadier wird beim PENNY DEL-Club künftig als Associate Coach fungieren.

Gerry Fleming beendete früh seine aktive Karriere, in der er unter anderem 11-mal für die Montréal Canadiens in der NHL zum Einsatz kam, und verfügt so mittlerweile über beinahe drei Jahrzehnte Trainererfahrung auf hohem Niveau. Mehr als 20 Spielzeiten arbeitete er in der American Hockey League und East Coast Hockey League als Head- oder Assistant Coach. In der Deutschen Eishockey Liga war der Kanadier zwischen 2018 und 2021 für die Eisbären Berlin als Assistenztrainer tätig und feierte mit dem Hauptstadtclub eine Meisterschaft. Die Löwen Frankfurt (Saison 2022-23) und Dresdner Eislöwen (2025-26) betreute er als Cheftrainer. In Europa war Fleming zudem auch Headcoach der Vienna Capitals und des EHC Kloten. Aus der gemeinsamen Zeit in der Schweiz kennen sich Panther-Sportdirektor Larry Mitchell und Fleming bestens, der Kontakt riss nie ab.

„Gerry Fleming und ich sind seit vielen Wochen in engem Austausch. Obwohl er in den vergangenen fünf Jahren ausnahmslos als Cheftrainer tätig war, konnte er sich gut vorstellen, hinter Bill Peters unser Trainerteam zu verstärken und auch von dessen Erfahrung zu lernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir gehen alle davon aus, dass Bill spätestens zum Trainingsauftakt wieder fit sein wird. Dennoch war uns wichtig, einen erfahrenen Coach mit Cheftrainererfahrung an seiner Seite zu wissen. In dieses Anforderungsprofil passt Gerry Fleming bestens. Mit ihm, Bill Peters, Dennis Endras, Mika Wendell und Adrian Schelenz sehen wir uns im Trainerteam fachlich wie menschlich hervorragend aufgestellt“, so Larry Mitchell.

Seine Trainerstationen

Source: Gerry Fleming @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
369
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Haie verpflichten erfahrenen Schweden

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +DEBDELDEL 2HintergrundNachwuchs

Nachwuchsförderung im deutschen Eishockey wird neu strukturiert: DEB setzt bei Vereinsbetreuung künftig auf regionale Struktur

Neuss. (PM DEL/ PM DEB / PM DEL2) Die Nachwuchsförderung im deutschen...

By1. Juli 2026
Schönheider WölfeTransfer-News

Erster Neuzugang bei den Schönheider Wölfen: Marius Demmler verstärkt das Wolfsrudel

Schönheide. (PM Wölfe) Mit Marius Demmler begrüßen die Schönheider Wölfe den ersten...

By1. Juli 2026
IceFighters LeipzigTransfer-News

KSW IceFighters feiern 125 Jahre Eishockeysport in Leipzig / Dauerbrenner Eric Hoffmann bleibt

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig feiern in der Saison 2026/2027...

By1. Juli 2026
ESC Kempten Logo
ESC KemptenTransfer-News

Sharks verzeichnen weitere Abgänge

Kempten. (PM ESC) Kevin Hu und Johannes Oswald kehren nicht zurück nach...

By1. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten