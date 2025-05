Dresden: Vier DEL-Teams beim traditionellen Vorbereitungsturnier

Dresden. (PM Eislöwen) Zum ersten Mal werden Ende August vier Teams aus der PENNY DEL am traditionellen Eishockey-Vorbereitungsturnier der Dresdner Eislöwen teilnehmen.

Neben den Eislöwen als DEL-Aufsteiger werden die Löwen Frankfurt, Grizzlys Wolfsburg und die Straubing Tigers dabei sein.

Neu ist, dass das Turnier nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen wird, sondern am Freitag, 29. August und am Sonntag, 31. August. In den beiden Halbfinals treffen am 29. August um 16:00 Uhr* die Straubing Tigers und die Grizzlys Wolfsburg sowie 19:30 Uhr* die Dresdner Eislöwen und die Löwen Frankfurt aufeinander. Am Sonntag steigen die beiden Finalspiele. Die unterlegenen Teams aus den Halbfinals bestreiten 14:00 Uhr* das Spiel um Platz drei und das Finale steigt um 17:30 Uhr*. *vorläufige Anspielzeiten

Der Vorverkauf für den Vorbereitungs Cup 2025 in Dresden beginnt am 01. Juli. Bis dahin werden die Anspielzeiten final festgelegt und Blockempfehlungen für die Gästefans ausgegeben.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns auf ein erneut topbesetztes Turnier. Für unsere Fans wird es ein Vorgeschmack auf das, was uns in unserer ersten Saison in der PENNY DEL erwarten wird. Für unsere Mannschaft wird es zudem ein sportlicher Gradmesser in der Vorbereitung.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV