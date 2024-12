Dresden: VertragsverlÃ¤ngerung mit Sebastian Gorcik

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Sebastian Gorcik auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Angreifer hat ein neues ligaunabhängiges Arbeitspapier für die...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Sebastian Gorcik auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der Angreifer hat ein neues ligaunabhängiges Arbeitspapier für die nächsten beiden Spielzeiten unterschrieben.

Der Deutsch-Tscheche war im Sommer vom ESV Kaufbeuren nach Dresden gewechselt. Für die Allgäuer hatte Gorcik in zwei Jahren 114 Spiele absolviert in denen ihm 26 Tore und 40 Torvorlagen gelangen. In der laufenden Saison hat der 29-Jährige für die Eislöwen in den 21 Spielen bis zu seiner Verletzung sechs Tore erzielt und sechs weitere Treffer vorbereitet.

„Ich fühle mich sehr wohl in Dresden, hatte auch einen guten Start in die Saison. Leider hat mich jetzt eine Verletzung ausgebremst. Der Fokus liegt daher auf meiner Genesung, damit ich dem Team bald wieder helfen kann. Ich freue mich riesig auch die nächsten zwei Jahre für die Eislöwen zu spielen. Ich werde weiter in jedem Spiel alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen“, sagt Sebastian Gorcik zu seiner Vertragsverlängerung.

„In der Reihe mit Tomas Sykora und Mitch Wahl hatte Sebastian einen guten Start in die Saison. Er konnte von Beginn an zeigen, dass er ein unangenehmer Gegenspieler ist, keinen Zweikampf scheut und seine Geschwindigkeit einzusetzen weiß. Dahingehend hat er unsere Erwartungen bisher definitiv erfüllt. Nun hoffen wir auf einen optimalen Heilungsverlauf, damit Sebastian zum Jahreswechsel wieder spielen kann und freuen uns über die vorzeitige Vertragsverlängerung“, ergänzt Sportdirektor Matthias Roos.

Neben Gorcik haben David Suvanto, Simon Karlsson, Oliver Granz, Drew LeBlanc, David Rundqvist, Tomas Andres, Andrew Yogan und Travis Turnbull einen Vertrag für die nächste Spielzeit.

