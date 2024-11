Dresden: Verdienter Derbysieg gegen Crimmitschau

Dresden. (PM Eislöwen) Auch das dritte Sachsenderby in dieser Saison geht an die Dresdner Eislöwen. Vor ausverkauftem Haus setzten sich die Blau-Weißen am Freitagabend...

Dresden. (PM Eislöwen) Auch das dritte Sachsenderby in dieser Saison geht an die Dresdner Eislöwen. Vor ausverkauftem Haus setzten sich die Blau-Weißen am Freitagabend zum Infineon-Gameday mit 5:2 gegen die Eispiraten Crimmitschau durch. Andrew Yogan und Mitch Wahl feierten ihr Comeback auf Seiten der Eislöwen, die das erste Drittel dominierten. 21 zu 4 Torschüsse standen nach den ersten 20 Minuten und eine verdiente 3:1-Führung. In der 8. Spielminute brachte Johan Porsberger die Blau-Weißen in Führung. Die Freude darüber hielt aber nicht lange. Ein zu einfacher Fehler nutzte Tobias Lindberg zum 1:1 nur 45 Sekunden später. Die Eislöwen blieben aber am Drücker und gingen in Überzahl wieder in Führung. Zwei Eispiraten saßen auf der Strafbank. Bei doppelter Überzahl wurde Sebastian Gorcik freigespielt und stellte auf 2:1. Das reichte den Blau-Weißen aber nicht, die weiter munter nach vorn spielten. Mit einem Schuss von der blauen Linie stellte Oliver Granz in der 20. Minute auf 3:1. Im zweiten Dritten hatten die Gäste mehr vom Spiel, drehten das Torschussverhältnis einmal komplett um. Aber die Hintermannschaft der Dresdner hielt den Angriffen stand. Sechs Torschüsse gaben die Eislöwen im zweiten Drittel ab, einer davon landete zum vorentscheidenden 4:1 im Crimmitschauer Tor. Comebacker Mitch Wahl erlöste vor allem sich selbst mit seinem ersten Saisontor.

Im Schlussabschnitt ließen die Eislöwen nicht viel zu, kontrollierten die Partie. Crimmitschau konnte in der 45. Minute auf 2:4 verkürzen, als Ladislav Zikmund einen Schuss entscheidend abfälschte. Aber auch davon ließen sich die Eislöwen nicht beirren. Nach schöner Vorlage von Granz erzielte Porsberger mit seinem zweiten Treffer am Abend den 5:2-Endstand. Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind sehr glücklich vor dieser Kulisse den Derbysieg eingefahren zu haben. Vor allem über die fünf Tore freue ich mich. Wir wussten, dass Crimmitschau personell nur drei Reihen aufbieten kann. Das haben wir genutzt und sind mit vier Reihen marschiert. Die Führung war wichtig für uns. Wir waren total überlegen im ersten Drittel. Crimmitschau kommt im zweiten Drittel gut zurück, macht gut Druck. Das 4:1 für war dann aber die Vorentscheidung. Im dritten Drittel haben wir die Räume eng gemacht und das Spiel gut kontrolliert. Wir nehmen den Derbysieg gern mit.“ Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag um 17:00 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg. ! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten! Eishockey-Magazin TV

