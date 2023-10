Dresden siegt verdient in Krefeld – Pinguine rutschen mit Null-Punkte-Wochenende ins Tabellen-Mittelfeld ab

Artikel anhören Krefeld.(RS) Vor dem letzten Heimspiel kamen die Krefeld Pinguine mit einer 1-6 Niederlage aus Freiburg zurück. Vor dem heutigen Heimspiel gegen Dresden...

Krefeld.(RS) Vor dem letzten Heimspiel kamen die Krefeld Pinguine mit einer 1-6 Niederlage aus Freiburg zurück.

Vor dem heutigen Heimspiel gegen Dresden setzte es am Freitag ein 3-6 in Rosenheim. Die Seidenstädter sind bisher in der Fremde, bis auf den Auftaktsieg nach Verlängerung in Bietigheim, ein gern gesehener Gast um so wichtiger bleibt es auf eigenem Eis die nötigen Punkte zu sammeln.

Beide Mannschaften wussten zu Beginn mit Kontern gefährlich zu werden. Krefeld konnte die deutlich gefährlicheren Aktion vor dem gegnerischen Tor auf ihrer Habenseite verbuchen. Weiß (1.) zielte jedoch ebenso vobei wie Kretschmann (5.), der seinem Gegenspieler die Scheibe zuvor abnahm. Trinkberger traf in der 9. Minute den Pfosten. Auf der Gegenseite konnte Bick sich gegen Porsberger (1.) und Baßler (6.) auszeichnen, so stand es nach 20 Minuten 0-0.

Durch einen Fehler im Spielaufbau im eigenen Drittel der Pinguine kamen die Gäste durch Petersen zur 0-1 Führung (24.). Durch diesen Treffer und ein Überzahlspiel wenig später übernahmen die Eislöwen das Kommando auf dem Eis. Krefeld wirkte etwas von der Rolle in dieser Phase und so kam es nicht unverdient zum 0-2 der Gäste. Im Torraum von Felix Bick war viel Verkehr, doch der Kapitän der Dresdner, David Suvanto behielt den Überblick und war erfolgreich (32.).

Krefeld reagierte mit einem deutlich aggressiverem Spiel auf den Körper und auf das Tor. Der Pinguine Formation gelang es für viel Trubel vor dem hervorragend aufgelegten Dresdner Schlussmann Pascal Seidel zu Sorgen, der gegen den Schuss von Christian Ehrhoff von der blauen Linie das Nachsehen hatte. Die Schwarz-Gelben verkürzten auf 1-2 (33.). Tomas Andres holte sich mit der zweiten Pausensirene eine kleine Strafe ab, so startete die Heimmannschaft vor 4.305 Gästen in der Arena mit einem Überzahlspiel in den Schlussabschnitt.

Krefeld mit sehr viel Druck, jedoch auch mit Pech beim Torabschluss. Die größte Möglichkeit hatte Wagner, dem die Scheibe vor dem leeren Tor vor die Kelle sprang. Der Angreifer schaufelte die Scheibe, jedoch über das Tor. Als Dresden wieder vollzählig war, spielten sie sehr routiniert nach Vorne und kamen durch einen abgefälschten Schuss zum 1-3 (45.) Endstand.

Die Gäste setzen sich mit diesem Sieg im oberen Tabellenbereich fest.

Für Krefeld bedeutet diese Niederlage das erste Null-Punkte Wochenende der noch jungen Saison.

Bereits am Dienstag treten die Pinguine in Kaufbeuren an, ehe am Freitag die Lausitzer Füchse nach Krefeld kommen.

Die Trainerstimmen zum Spiel

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Dresdner Eislöwen 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Ehrhoff, Gotz; Trinkberger, Söll; Buschmann, Adam – MacDonald, Matsumoto, Ruuttu; Niederberger, Fischer, Miller; Kuhnekath, Weiß, Kretschmann; Niedenz, Wagner, Leitner.

Trainer: Boris Blank

Dresdner Eislöwen: Seidel (Neufeld) – Suvanto, Elten; Uplegger, Hessler; Mannes, Karlsson; Pischoff – Kiedewicz, Rundquvist, Porsberger; Drews, Andres, Saakyan; Bindels, Postel, Baßler; Mrazak, Knobloch, Petersen.

Trainer: Corey Neilson.

Statistik:

Tore: 0:1 (23:57) Petersen (Hessler), 0:2 (31:01) Suvanto (Rundquvist/Porsberger), 1:2 (32:34) Ehrhoff (Fischer/Ruuttu), 1:3 (44:24) Hessler (Bindels/Uplegger),

Strafminuten: Krefeld 6, Dresden 4

Schiedsrichter: Hoppe/Klein

Zuschauer: 4.305

