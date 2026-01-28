Dresden: „Schwendi“ bleibt! Und das ligenunabhängig

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen ein klares Zeichen für Kontinuität und Identifikation: Torhüter Janick Schwendener hat seinen Vertrag bei den Blau-Weißen verlängert und geht damit in seine sechste Saison im Eislöwen-Trikot.

Der 33-Jährige war zur Spielzeit 2021/2022 nach Dresden gewechselt und ist seitdem eine feste Größe zwischen den Pfosten und in der Kabine. Der neue Vertrag ist ligaunabhängig gültig.

Trotz der aktuell sportlich schwierigen Situation und der realen Abstiegsgefahr setzen die Eislöwen bewusst ein positives Signal für die Zukunft. Schwendener ist Publikumsliebling, Identifikationsfigur und seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des Clubs – auf und neben dem Eis.

Janick Schwendener: „Dresden ist für mich in den letzten Jahren zu einer zweiten Heimat geworden. Ich identifiziere mich voll mit dem Club, der Stadt und unseren Fans. Natürlich ist die aktuelle sportliche Lage alles andere als einfach, aber genau in solchen Phasen zeigt sich, wie sehr man zusammensteht. Ich möchte ein Teil dieses Weges bleiben, Verantwortung übernehmen und mithelfen, dass hier wieder neue Energie und Begeisterung entstehen. Dass der Vertrag für beide Ligen gilt, war mir wichtig – ich stehe zu den Eislöwen, egal in welcher Liga wir spielen. Wenn ich sehe, wie uns die Fans trotz allem unterstützen, gibt mir das enorm viel Motivation. Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Momente – und ich bin überzeugt, dass wir zusammen wieder bessere Zeiten erleben werden.“

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Janick ist für uns viel mehr als ‚nur‘ ein Torhüter. Er ist über Jahre ein Gesicht dieses Clubs geworden, ein absoluter Teamspieler und ein Bindeglied zwischen Mannschaft, Staff und Fans. Gerade jetzt, wo wir sportlich schwere Wochen erleben, brauchen wir Typen, die sich klar zu den Eislöwen bekennen und vorangehen. Dass Janick seinen ligaunabhängigen Vertrag unterschreibt, ist ein starkes Signal – nach innen wie nach außen. Mit seiner Verlängerung wollen wir auch den Fans zeigen: Wir arbeiten weiter konsequent an einer erfolgreichen Zukunft der Eislöwen.“

