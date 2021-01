Dresden: Neues PrÃ¤sidium und neuer Aufsichtsrat gewÃ¤hlt – Sieg im Kellerduell

Dresden. (PM Eilöwen) Die Dresdner Eislöwen haben die Rote Laterne in der DEL2 wieder abgegeben. Im Heimspiel gegen die Heilbronner Falken haben die Blau-Weißen...

Dresden. (PM Eilöwen) Die Dresdner Eislöwen haben die Rote Laterne in der DEL2 wieder abgegeben.

Im Heimspiel gegen die Heilbronner Falken haben die Blau-Weißen einen 4:2-Sieg gefeiert und die Falken wieder auf den letzten Tabellenplatz verdrängt. Im Tor der Eislöwen stand der wieder genesene Riku Helenius. Als überzähliger Import-Spieler musste Elvijs Biezais weichen.

Wie so häufig in den letzten Heimspielen starteten die Eislöwen mit viel Druck und schnellem Spiel in die Partie. Der Lohn war das 1:0 durch Roope Ranta (8.) – der erste Treffer des Finnen für die Blau-Weißen. Hinter dem Tor der Gäste beförderte er den Puck an den Schlittschuh eines Heilbronners, von wo aus die Scheibe ins Tor prallte.

Zu Beginn des zweiten Drittels leisteten sich die Eislöwen wieder zu viele Fehler, was die Gäste wiederum bestraften. Marcus Götz (25.) und Bryce Gervais (27., PP) drehten die Partie für die Falken. Aber die Eislöwen schlugen schnell zurück. Nach einem Konter traf Kapitän Jordan Knackstedt (30.) zum 2:2 und die Blau-Weißen legten nach. In Überzahl erzielte Evan Trupp (38.) das 3:2 und Vladislav Filin traf kurz darauf (40.) zum 4:2.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Eislöwen ihre Führung und entschärften die gefährlichen Angriffe der Heilbronner. Dazu war Riku Helenius immer zur Stelle. So blieb es beim 4:2 für die Dresdner.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir hatten genau den Start ins Spiel, den wir haben wollten mit dem 1:0. Aber wir haben dann wieder ein bisschen unsere Linie im Spiel verlassen. Das hat Heilbronn im zweiten Drittel bestraft. Da hat uns die Organisation gefehlt. Das 2:2 hat für einen Ruck in unserer Mannschaft gesorgt und das Momentum war wieder auf unserer Seite. Das 3:2 und 4:2 waren die Folge. Wir haben uns dann richtig gut durchgefightet. Freut mich sehr für die Mannschaft, jeder Sieg ist extrem wichtig für uns.“

Neues Präsidium und neuer Aufsichtsrat gewählt

Am gestrigen Abend wurden die Stimmen der Briefwahl des Eissportclub Dresden zur Neuwahl des Präsidiums und des Aufsichtsrats ausgezählt. Die Wahl musste aufgrund der aktuellen Pandemielage als Briefwahl stattfinden.

Bernd Nickel tritt die Nachfolge des im Mai zurückgetretenen Dr. Peter Micksch als Vereins-Präsident an. Der 53-Jährige ist im Rahmen der Briefwahl des ESCD von den Vereinsmitgliedern zum neuen Präsidenten gewählt worden. Neuer Vize-Präsident ist Sven Engelmann.

Bernd Nickel ist hauptberuflich geschäftsführender Gesellschafter der SFB Metallerzeugnisse GmbH mit Sitz in Bautzen. Eishockey verfolgt er seit sieben Jahren und seit Oktober 2020 ist er Vereinsmitglied beim Eissportclub Dresden e.V.. Auch Sven Engelmann ist seit Jahren Unterstützer des Eishockeys am Standort Dresden und Mitglied im Verein. Er ist Inhaber der Wäscherei-Technik Engelmann, die den Sport in Dresden seit Jahren betreuen und fördern.

Bernd Nickel, neuer Vereinspräsident: „Ich freue mich über das Vertrauen der Vereinsmitglieder und vor allem auch über die hohe Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Wir wollen die Führungsebene des Vereins sowie die Aufgaben breiter aufstellen und Alle abholen, die in den Startlöchern stehen und aktiv im Verein mitwirken wollen. Die hohe Wahlbeteiligung zeigt das große Interesse unserer Vereinsmitglieder und die positive Stimmung etwas bewegen zu wollen. Dieser Verein hat ein unglaubliches Potenzial, welches wir gemeinsam ausschöpfen wollen – mit möglichst großer Transparenz. Die Kommunikation soll in alle Richtungen geöffnet und beibehalten werden.“

Neben dem Präsidium wurde auch der neue Aufsichtsrat gewählt. Harald Baumann-Hasske, Patricia During, Rolf Franek, Ilja Kraft und Rene Vits gehören diesem an.

Der ESCD bedankt sich an dieser Stelle bei den vergangenen Gremien Dr. Peter Micksch (ehem. Präsident), Lutz Leuthold (ehem. Vize-Präsident), Frank Seidel und Udo Scholz (ehem. Aufsichtsrat) für ihr ehrenamtliches Engagement, die mitgebrachte Leidenschaft und Unterstützung im Eissportclub Dresden. Alles Gute für Sie alle und wir hoffen, dass Sie nach wie vor dem Verein im Herzen treu bleiben.