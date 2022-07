Dresden: NÃ¤chster Schritt fÃ¼r Ricardo Hendreschke

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Ricardo Hendreschke bleibt der erfolgreichste Scorer (28 Tore und 29 Vorlagen in 32 Spielen) des Dresdner U20 Teams auch weiterhin...

Für die Profis kam der gebürtige Dresdner in der vergangenen Saison in fünf Spielen zum Einsatz.

Mit der U20 feierte Hendreschke den Aufstieg in die DNL Division 1.

Ricardo Hendreschke, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich weiter Teil der Eislöwen zu sein. Mein Fokus liegt in erster Linie bei der U20 und der Saison in der DNL Division 1. Das Training mit den Eislöwen bringt mich aber auch in meiner persönlichen Entwicklung weiter und deshalb hoffe ich, über Fleiß im Training und gute Leistungen in der U20, mir den ein oder anderen Einsatz in der DEL2 für die Eislöwen zu erarbeiten.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Ricardo hat von unseren Trainern bereits im Oktober die Möglichkeit erhalten regelmäßig mitzutrainieren und sich gut entwickelt. Die Einsätze in der Oberliga Erfurt waren wichtig, um erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. In der anstehenden Spielzeit geht es für Ricardo zunächst darum auch in der höchsten Deutschen Nachwuchsspielklasse zu zeigen, dass er zu den talentiertesten Spielern zählt. Danach werden die Trainer das richtige Verhältnis an Spielen im Nachwuchs- und im Seniorenbereich für ihn finden.“