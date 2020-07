Dresden: Goalie-Duo steht fest

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen gehen mit dem Torhüter-Gespann Riku Helenius und Nick Jordan Vieregge in die neue Saison. Im Januar hatten die...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen gehen mit dem Torhüter-Gespann Riku Helenius und Nick Jordan Vieregge in die neue Saison.

Im Januar hatten die Verantwortlichen kurzfristig auf den Ausfall von Torhüter Florian Proske reagiert und Helenius verpflichtet. Der finnische Goalie spielte unter anderem in der ersten finnischen Liga und war außerdem für drei Spielzeiten für Jokerit Helsinki in der KHL aktiv.

Im Sommer 2019 sicherte sich Dresden mit Vieregge die Dienste eines Torwarttalents. Als dritter Goalie bei den Eislöwen sammelte der jetzt 17-Jährige Erfahrung beim Stammverein in der U20-Mannschaft. Sein Talent und Potenzial weckte bei anderen Clubs reges Interesse. Umso erfreulicher für die Verantwortlichen der Eislöwen, dass Vieregge auch in der Saison 2020/2021 das Trikot der Dresdner tragen wird. Dabei wird er als Back-up von Helenius fungieren, aber auch für die U20 der Eislöwen Juniors spielen.

Die Blau-Weißen werden für die neue Saison nicht mehr mit Marco Eisenhut planen. Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei ihm für die erbrachte Leistung im Trikot der Eislöwen und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Riku hat in der letzten Saison bereits nach kurzer Zeit bewiesen, dass er ein starker Rückhalt für uns ist und wollte auch in der neuen Saison unbedingt wieder bei den Dresdner Eislöwen spielen. Jetzt hat er die Möglichkeit sich von Beginn an zu beweisen und seine Leistung zu steigern. Wir freuen uns auf Riku und wissen, dass wir mit ihm einen Top-Torhüter haben.“

Marco Stichnoth, Sportlicher Berater Dresdner Eislöwen: „Nick ist einer der talentiertesten jungen Goalies in Deutschland. Wir sind stolz, dass er sich für einen Verbleib in Dresden entschieden hat. Die Parallelen zu Jonas Langmann und Patrick Ehelechner sind enorm. Er kann von Riku viel lernen und ist trotz seines jungen Alters bereit, mehr Einsätze in der DEL2 zu erhalten. Nichtsdestotrotz wird er auch für die U20 spielen. Für Nick ist es wichtig, den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen. Dabei werden wir ihn unterstützen. Unterstützung wird auch Florian Proske weiterhin erhalten. Florian ist nach wie vor verletzt und wir werden alles für seine Genesung tun.“

Riku Helenius: „Als ich im Januar nach Dresden kam, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. In den letzten Jahren hat mir Eishockey nicht mehr so viel Freude bereitet. Dresden, die Eislöwen und unsere fantastischen Eislöwen-Fans haben es geschafft, dass ich mich wieder in den Eishockeysport verliebt habe. Ich möchte all unseren Fans dafür danken, dass sie mich im Team und in der Stadt willkommen geheißen haben. In diesen unsicheren Zeiten hoffe ich, dass wir bald in die Saison starten können. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Dresden zu kommen und alle wiederzusehen. Ich habe ein einhunderprozentiges Vertrauen in unser Team und ich denke, dass wir in der nächsten Saison etwas Besonderes machen können. Ich bin wirklich dankbar, dass Rico Rossi und Marco Stichnoth mir und darauf vertrauen, dass ich unser Team verbessern kann. Ich werde alles tun, um nächste Saison das Beste von mir zu zeigen. Genießt den Sommer, bleibt gesund und wir sehen uns bald.“

Nick Jordan Vieregge: „Ich bin froh, dass meine Reise nach der ersten gelungenen Saison weitergehen kann und bin dem Club sehr dankbar für das Vertrauen. Für die nächste Saison heißt es, weiterhin hart arbeiten und mich weiterentwickeln, sodass ich meine eigenen Erwartungen und denen des Clubs gerecht werde.“