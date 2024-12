Dresden : Gastspiel in Selb â€“ vorweihnachtliches Heimspiel gegen Kaufbeuren

Dresden. (PM Eislöwen) Am Wochenende vor Heiligabend wird in der DEL2 natürlich Eishockey gespielt. Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend zu den...

Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend zu den Selber Wölfen. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Zum vierten Advent am Sonntag ist der ESV Kaufbeuren um 17 Uhr zu Gast.

Es wird das vierte und letzte Duell mit Selb in dieser Saisonhauptrunde. Die beiden Heimspiele konnten die Eislöwen für sich entscheiden. Über das Auswärtsspiel in Selb im September spricht unterdessen Keiner gern. Mit 0:7 gingen die Blau-Weißen damals baden. Das ist aber alles abgehakt, sagt Abwehrspieler Bruno Riedl: „Natürlich haben wir das im Kopf, aber das ist nicht tragisch abgespeichert. Es ist passiert, aber viel mehr überwiegen derzeit die positiven Eindrücke, weil wir jetzt über einen längeren Zeitraum schon richtig gut spielen und die nötigen Ergebnisse einfahren.“

Von den zwölf Spielen seit der Länderspielpause konnten die Eislöwen neun für sich entscheiden, stehen damit aktuell punktgleich mit den Krefeld Pinguinen an der Tabellenspitze. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Dieser Trend soll in Selb am Freitag fortgesetzt werden.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wichtig für uns in Selb wird sein, mit hohem Tempo zu spielen. Wir wollen die Scheibe schnell bewegen und natürlich uns auch läuferisch viel in Bewegung bringen. Wenn wir das Tempo hochhalten können, werden wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen.“

Spielbeginn in Selb ist am Freitag 19:30 Uhr.

Am Sonntag steht das letzte Spiel vor dem Weihnachtsfest an. Am vierten Advent wird der ESV Kaufbeuren zu Gast sein. Über 4.000 Zuschauer werden dann in der JOYNEXT Arena erwartet. Deshalb werden Abendkasse und Arenatüren 15:30 Uhr öffnen. Der VIP-Bereich öffnet 16:00 Uhr. Spielbeginn gegen den ESVK ist 17:00 Uhr. Zum vierten Advent wird es in der 2. Drittelpause wieder Puckwerfen geben.

