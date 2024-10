Dresden: Gastspiel in Kaufbeuren und Familienspieltag gegen Selb

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend in der DEL2 mit dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren weiter. Spielbeginn ist 19:30...

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend in der DEL2 mit dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren weiter.

Spielbeginn ist 19:30 Uhr ehe am Sonntag das Heimspiel gegen Selb ansteht. Aufgrund des Familienspieltags wird am Sonntag bereits 16:00 Uhr gespielt.

0:7 und 0:5. Wenn die Dresdner Eislöwen in dieser Saison leer ausgegangen sind, dann vom Ergebnis her deutlich. Die Pleite in Rosenheim ist aufgearbeitet. In Kaufbeuren will das Team um Topscorer Drew LeBlanc ein anderes Gesicht zeigen.

„In Kaufbeuren wartet eine neue Aufgabe auf uns und es geht bei 0:0 los. Es ist eine Chance für uns zu zeigen, dass wir auch von Beginn an besser spielen können, als wir es in Rosenheim oder zuvor bei der Niederlage in Selb getan haben. Uns ist klar, dass das nicht das Niveau war, was wir spielen können. Ich bin sehr zuversichtlich und habe Vertrauen in die Mannschaft, dass wir in Kaufbeuren besser spielen werden.“

Die Eislöwen reisen als Tabellendritter am Freitag zum Achten nach Kaufbeuren, um die Ex-Dresdner Dani Bindels und Tomas Schmidt. Vier Punkte trennen beide Teams aktuell. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit konnten die Eislöwen mit 5:2 für sich entscheiden.

Am Sonntag steht das Heimspiel gegen die Selber Wölfe an. An das letzte Duell haben die Eislöwen keine guten Erinnerungen, ging die Partie vor einem Monat doch klar mit 0:7 verloren. Natürlich gibt es Revanchegedanken, macht Cheftrainer Niklas Sundblad klar.

„Zu 100 Prozent haben wir diese Revanchegedanken. Wir haben dort 7:0 verloren. Wir wollen zu Hause ein Zeichen setzen und zeigen, wie stark wir wirklich sind. Also diese Lust auf Revanche ist auf jeden Fall da.“

Gespielt wird am Sonntag bereits um 16:00 Uhr, denn das Heimspiel gegen Selb ist ein Familienspieltag. Es wird mit 3.300 Zuschauern gerechnet, die sich auf ein buntes Rahmenprogramm freuen dürfen mit Puckwerfen, Glücksrad im Fanshop, Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Torschusswand und einer Trikot-Tombola bei der es das Originaltrikot von Tomas Andres zu gewinnen gibt. Die Abendkasse und Arenatüren öffnen am Sonntag um 15:00 Uhr.

