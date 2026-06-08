Dreifacher WM-Torschütze Leon Wallner bleibt bei den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Leon Wallner und die Vienna Capitals setzen den gemeinsamen Weg fort.

Trotz anderer Angebote von Teams aus der win2day ICE Hockey League verlängerte der 23-jährige Wiener seinen Vertrag bei den Donaustädtern frühzeitig um eine weitere Saison. Wallner stieß zur Saison 2023/24 zu den Vienna Capitals und absolvierte seitdem 120 Pflichtspiele für die Caps. Dabei gelangen dem Rechtsschützen 46 Scorerpunkte (21 Tore + 25 Assists). Zuletzt war Wallner bei der Eishockeyweltmeisterschaft in der Schweiz Teil des österreichischen Nationalteams. Bei seinem WM-Debüt markierte der Wiener vier Punkte (3 Tore + 1 Assist). Wallner war gemeinsam mit zwei anderen Akteuren bester Torschütze des ÖEHV-Teams.

In der vergangenen Saison absolvierte Leon Wallner insgesamt 45 Saisonspiele für die Vienna Capitals. Dabei betrug die Ausbeute des Wieners 17 Punkte (7 Tore + 10 Assists). Seinen punktbesten Grunddurchgang in der win2day ICE Hockey League erlebte der Angreifer in der Saison 2024/25. In jener Spielzeit kam der Wiener auf 23 Scorerpunkte (10 Tore + 13 Assists), die Hälfte seiner Gesamtausbeute im Caps-Jersey. In seiner ersten Saison für die Hauptstädter, die von Verletzungen geprägt war, kam Wallner auf sechs Torbeteiligungen (2 Tore + 4 Assists). Für das österreichische Nationalteam bestritt der Wiener bislang insgesamt 40 Spiele. Dabei steht eine Ausbeute von 14 Punkten (6 Tore + 8 Assists) zu Buche. Bei seinem ersten WM-Turnier im Mai sammelte der 23-Jährige vier Punkte, die sich aus drei Toren und einer Vorlage zusammensetzen. In der teaminternen Scorer-Wertung nahm Wallner damit den geteilten dritten Rang ein. Gemeinsam mit Vinzenz Rohrer und Benjamin Nissner belegte der Caps-Stürmer hingegen den teaminternen ersten Platz der Torschützenliste.

Vor seinem Wechsel zu den Capitals im Sommer 2023 verbrachte Wallner fünf Jahre in Schweden bei Södertälje SK. Für das Profiteam des Zweitligisten absolvierte der Wiener 77 Einsätze in der HockeyAllsvenskan. Dazu kommen 120 Einsätze in Nachwuchsteams von Södertälje SK. Vor seinem Wechsel nach Schweden verbrachte der Rechtsschütze unter anderem Zeit in der RB Hockey Academy, in der Schweiz und beim EAC Junior-Capitals. Auf Nachwuchsebene repräsentierte Wallner Österreich bei zwei vollwertigen U20-Weltmeisterschaften.

Statement Leon Wallner „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison Teil der Vienna Capitals zu sein. Wien ist meine Heimat, hier ist meine Familie. Es war mir eine große Ehre, in den vergangenen drei Jahren vor unseren Fans zu spielen und kann die neue Saison kaum erwarten. Die Weltmeisterschaft war eine riesige Erfahrung für mich. Dort sieht man, worauf es in diesem Sport wirklich ankommt. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden, das Spiel ist härter. Meist muss man einfacher spielen, das sind alles Lektionen, die ich in die nächste Saison mitnehmen kann. Wenn wir in der kommenden Spielzeit als Team noch mehr zusammenwachsen und als Einheit auftreten, werden wir weit kommen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir freuen uns, dass sich Leon dazu entschieden hat, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Er ist in seiner Entwicklung sicherlich noch nicht am Zenit angelangt. Meine Erwartungen an ihn sind sehr hoch, weil ich weiß, welches Potenzial in ihm schlummert. Wir wollen von ihm sehen, dass er in der kommenden Saison den nächsten notwendigen Schritt geht. Leon wird von den Erfahrungen, die er bei der Weltmeisterschaft gemacht hat, sicherlich profitieren. In der kommenden Saison wird es für ihn allerdings darauf ankommen, dass er seine Leistung konstant aufs Eis bringt und damit ein wichtiger Teil des Teams ist.“

Steckbrief Leon Wallner

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 01.07.2002

Alter: 23 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 88 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich

62 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro