Dreifach-Verlängerung am Gysenberg – HEV verlängert mit Justus Meyl, Marc Hofmann und Nick Ford!

Herne. (PM HEV) Drei Stunden bevor die Abschlussfeier der abgelaufenen Saison an der Hannibal-Arena beginnt, freut sich der Herner EV, gleich drei Verlängerungen für die kommende Spielzeit bekanntgeben zu können: Nick Ford, Marc Hofmann und Justus Meyl haben allesamt ihre Verträge am Gysenberg verlängert und werden auch in der Saison 2026/27 für Grün-Weiß-Rot auflaufen.

Justus Meyl führte die Miners in der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Eis. Trotz einer anfänglichen Verletzung in der Vorbereitung, die den Verteidiger lange außer Gefecht setzte, kämpfte sich der 24-Jährige zurück und wurde von Spiel zu Spiel besser. Als Kapitän übernahm er sowohl auf als auch neben dem Eis mehr Verantwortung und entwickelte sich immer mehr zu einer Stütze in der Herner Mannschaft. Meyl geht damit bereits in seine vierte Saison am Gysenberg.

Marc Hofmann wechselte im vergangenen Sommer vom SC Riessersee nach Herne. Ähnlich wie Justus Meyl musste auch Hofmann zu Beginn der Saison verletzungsbedingt pausieren, kämpfte sich aber ebenfalls zurück und übernahm unterschiedliche Rollen im Kader der Miners. Als flexibler Außenstürmer mit viel Geschwindigkeit, spielte der gebürtige Kemptener über die Saison verteilt in allen drei Angriffsreihen der Miners und fügte sich dabei immer problemlos bei seinen Sturmpartnern ein. Gemeinsam mit Justus Meyl bleibt den Miners damit das bayerische Duo erhalten.

Nick Ford kam im Sommer 2025 aus den USA von den Roanoke Rail Yard Dawgs aus der SPHL an den Gysenberg. Als Topscorer der SPHL waren die Erwartungen an Nick Ford in Herne groß. Diese Erwartungen übertraf der Angreifer jedoch problemlos. In 50 Spielen erzielte der US-Amerikaner 34 Tore und 47 Assists für insgesamt 81 Punkte – die höchste Punkteausbeute eines Herner Spielers seit der Saison 2017/18. Ford ist damit nicht nur Leistungsträger und Topscorer der Miners, sondern sogar zweitbester Scorer der gesamten Oberliga Nord. Mit einem starken Schuss und einer guten Übersicht ausgestattet, wird der in Chicago geborene Center auch in der kommenden Saison wieder einer der Leistungsträger im Kader der Miners sein.

Mit Dennis Palka, Nick Ford, Marc Hofmann und Justus Meyl freut sich der HEV, bereits mit vier wichtigen Bausteinen für die kommende Saison verlängert zu haben.