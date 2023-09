Dreierpack von Vantuch! Selber WÃ¶lfe verteidigen Niemeier-Haustechnik-Cup gegen die Heilbronner Falken

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Mit einem am Ende recht deutlichen Sieg über die Heilbronner Falken konnten die Selber Wölfe das Vorbereitungsturnier in Deggendorf...

Selb. (PM Wölfe) Mit einem am Ende recht deutlichen Sieg über die Heilbronner Falken konnten die Selber Wölfe das Vorbereitungsturnier in Deggendorf für sich entscheiden und den Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Vantuch gelang dabei mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel und einem Überzahl-Treffer im letzten Abschnitt der Hattrick.

Wölfe gehen in Front

Gleich in der 1. Minute kassierten die Wölfe eine Strafe, doch diese überstand man souverän und konnte hingegen in Unterzahl sogar per Konter durch Knackstedt und Miglio ein erstes Ausrufezeichen setzen. Dann fanden die Wölfe immer besser ins Spiel, verlagerten das Spiel hauptsächlich ins Heilbronner Drittel und übten mehr und mehr Druck auf deren Kasten aus. In der 8. Minute war es dann Marusch, der mit einem satten Schuss ins lange Eck den Selber Führungstreffer markierte. Aus weitere Offensivbemühungen und auch zwei Powerplays konnten die Wölfe zunächst kein weiteres Kapital schlagen, auch weil die Falken ihren Slot kompakt verteidigten.

Doppelpack durch Vantuch

Auf nennenswerte Torgelegenheiten musste man im Mittelabschnitt lange warten, stattdessen wurden die Zweikämpfe nun härter geführt. Als in der 28. Minute die Selber Defensive aber kurz unsortiert und zu offen war, sollte dies mit dem Ausgleichstreffer durch Uski bestraft werden. Doch das Rudel hatte die passende Antwort schnell parat: Trska scheiterte gut eine Minute später noch am Falken-Goalie, doch Vantuch netzte im Nachfassen zum 2:1 ein. Ebenfalls Vantuch brachte dann in der 33. Minute den Puck aus nahezu unmöglichem Winkel am Schoner von Berger vorbei über die Linie und erhöhte auf 3:1. Kurz vor Drittelende wurde Miglio auf die Strafbank geschickt, nachdem er Pavlu hart in die Bande checkte.

Shorthander durch Gelke und Hattrick für Vantuch

Die Heilbronner Falken versuchten im Schlussabschnitt nochmal zurückzukommen und hatten auch die ein oder andere aussichtsreiche Torchance – die beste wohl in der 45. Minute durch den im Slot freistehenden Cabana. Doch als Vantuch wegen Kniechecks die Strafbank drückte, markierte Gelke per Unterzahl-Treffer die Vorentscheidung. Zwei Minuten vor Spielende machte Vantuch endgültig den Deckel auf die Partie, indem er per Powerplay-Treffer seinen Hattrick komplementierte. Damit gewinnen die Selber Wölfe den Niemeier-Haustechnik-Cup und verteidigen den Titel aus dem letzten Jahr.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Bitzer) – Hördler, Gläßl, Trska, Hanusch, Grossrubatscher, Raab, Plauschin, Marusch – Miglio, Knackstedt, McNeill, Dalldush, Schwamberger, Vantuch, Gelke, Kalns, Kruminsch, Melnikow, Panov, Peter, Naumann,

Heilbronner Falken: Berger (Kapteinhat) – Pavlu, Krenzlin, Supis, Kuschel, Mapes, Jiranek B., Brunner – Wernerson Libäck P., Uski, Wernerson Libäck L., Just, Cabana, Volkmann, Verelst, Detig, Jentsch, Hecht, Jiranek V., Dell

Tore: 8. Min. 1:0 Marusch (Plauschin, Peter); 28. Min. 1:1 Uski (Wernerson, Libäck); 29. Min. 2:1 Vantuch (Schwamberger, Trska); 33. Min. 3:1 Vantuch (Gelke, Schwamberger); 47. Min. 4:1 Gelke (4/5); 58. Min. 5:1 Vantuch (Peter, Kalns; 5/4)

Strafzeiten: Selb 12; Heilbronn 6

Schiedsrichter: Bauer, Zettl (Kriebel, Huber)

Zuschauer: 263

Deggendorfer SC belegt im Niemeier Haustechnik Cup den vierten Platz

Deggendorf. (PM DSC) Keinen Sieg gab es für den Deggendorfer SC bei der zweiten Auflage des Niemeier Haustechnik Cups.

Am Sonntagabend unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Unterland Cavaliers vor 777 Zuschauern mit 2:3. Bereits im Nachmittagsspiel hatten die Selber Wölfe mit einem 5:1 Erfolg über die Heilbronner Falken den Turniersieg besiegelt.

Zum Spiel gegen die Unterländer stand dem Deggendorfer Coach der identische Kader wie gegen die Selber Wölfe zur Verfügung. Somit fehlten neben Benedikt Schopper und Timo Pielmeier auch Silvan Heiß und Thomas Greilinger.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich über weite Strecken hinweg ein Spiel auf Augenhöhe, in der keines der beiden Teams nennenswert seinen Stempel aufdrücken konnte. Beide Torhüter ließen sich nicht überwinden, sodass es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel kamen die Deggendorfer besser aus der Kabine und gingen in der 23. Minute in Führung. Petr Stloukal bediente von hinter dem Tor Lukas Miculka, der per Direktabnahme zum 1:0 traf. Die Hausherren blieben dran und erhöhten in der 28. Minute auf 2:0. Dieses Mal war es Petr Stloukal, der auf Zuspiel von Marcel Pfänder im Powerplay auf 2:0 stellte. Die Cavaliers ließen sich allerdings von diesem Rückstand nicht beirren und erzielten in der 35. Minute ebenfalls ihren ersten Treffer. Im Powerplay war es Moritz Kaufmann, der per Abfälscher zum 2:1 verkürzte. Die Gäste aus dem Unterland hatten nun Blut geleckt und kamen in der 37. Minute durch Thomas Brighenti zum 2:2 Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie dann lange Zeit vor sich hin. Keine der beiden Mannschaften konnte sich nennenswerte Chancen erspielen. In der 56. Minute gingen die Cavaliers erstmals in Führung. Nach einem Lapsus in der Deggendorfer Hintermannschaft war es Alex Sullmann, der Louis Eisenhut zum 2:3 überwand. Zwar warfen die Deggendorfer noch einmal alles in die Waagschale, der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr fallen.

Am kommenden Samstag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Testspiel gegen die Kitzbüheler Adler weiter. Spielbeginn in der Festung an der Trat ist um 19:30 Uhr.

