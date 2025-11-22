Dreierpack von Kokoska! Sharks gewinnen mit 6:2 beim TSV PeiÃŸenberg

Kempten. (PM ESC) Seit die AllgÃ¤uer in der Bayernliga spielen lieferten sich die beiden Teams schon viele heiÃŸ umkÃ¤mpfte Spiele, oft auf AugenhÃ¶he.

Es hat sich Ã¼ber die Jahre eine gesunde sportliche RivalitÃ¤t der beiden Vereine entwickelt.

Sven Curmann konnte wieder auf David Mische zurÃ¼ckgreifen, der seine Sperre aus dem Spiel gegen KÃ¶nigsbrunn abgesessen hat. Weiterhin fehlte Maximilian SchÃ¤ffler, dafÃ¼r waren erneut Roman Schwarz und Dominik DÃ¶rfler aus der U20 dabei.

Wie erwartet entwickelte sich eine ausgeglichene temporeiche Partie mit Chancen fÃ¼r beide Teams. Die frÃ¼he FÃ¼hrung der Gastgeber konnten Johannes Oswald und Filip Kokoska noch im ersten Drittel mit einem Doppelschlag innerhalb 75 Sekunden in ein 1:2 umwandeln.

Auch der zweite Spielabschnitt ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Druckphasen. Kokoska erhÃ¶hte fÃ¼r seine Farben auf 1:3, PeiÃŸenberg konnte aber in Ãœberzahl wieder verkÃ¼rzen. Kevin Hu stellte darauf, fast im Gegenzug, den zwei Tore Abstand wieder her. Das Spiel wurde nicklicher, die Strafzeiten wurden vor allem auf Kemptener Seite mehr. Kokoska mit Treffer Nummer drei erhÃ¶hte dann kurz vor der Pause noch auf 2:5. Hu mit seinem zweiten Treffer sorgte dann frÃ¼h im Schlussabschnitt fÃ¼r die Entscheidung, Kempten spielte die Partie nun souverÃ¤n zu Ende und nimmt die drei Punkte verdient mit nach Hause.

Entsprechend zufrieden gab sich Trainer Curmann in der Pressekonferenz:â€œ Wir sind heute super glÃ¼cklich hier die drei Punkte mitzunehmen. Es ist immer ein heiÃŸes Pflaster in PeiÃŸenberg, wir haben schon viele verrÃ¼ckte Spiele hier gehabt. Wir haben uns viel vorgenommen fÃ¼r heute, hatten aber auch eine schwierige Trainingswoche mit immer noch vielen verletzten und angeschlagenen Spielern. Wir haben heute richtig gut angefangen, die ersten Minuten viel Druck gemacht, dann hat PeiÃŸenberg viele gute Chancen gehabt, da hat uns Jakob Nerb gut im Spiel gehalten. Ab dem zweiten Drittel kontrollieren wir das Spiel dann sehr gut, machen die neutrale Zone zu und spielen schnell von hinten raus. Im letzten Drittel haben wir es dann gut kontrolliert und ich bin sehr stolz auf die Jungs, auch weil es ein Spiel mit wenigen Gegentoren war.â€œ

Ein starker Einstieg in das Wochenende, am Sonntag steht den Kemptenern ein weiterer heiÃŸer Tanz bevor. Klostersee kommt mit RÃ¼ckenwind vom Sieg gegen Schweinfurt in die Dewart Arena und steht nach wie vor nur einen Punkt hinter den AllgÃ¤uern.

Statistik:

TSV PeiÃŸenberg – ESC Kempten 2:6 (1:2,1:3,0:1)

Tore:

1:0 Klein (HÃ¶rndl,HÃ¶fler)(3.),

1:1 Oswald (Topol)(15.),

1:2 Kokoska (Mische,Hu)(16.),

1:3 Kokoska (Hu,Kulhanek)(29.),

2:3 Parrish (Vogl,Murphy)(32.),

2:4 Hu (Kokoska)(33.),

2:5 Kokoska (Kulhanek)(39.),

2:6 Hu (Kokoska,Hlozek)(45.).

Strafminuten:

TSV PeiÃŸenberg: 16

ESC Kempten: 12

Beste Spieler:

TSV PeiÃŸenberg: Jonas Lautenbacher

ESC Kempten: Kevin Hu

Zuschauer: 877

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!