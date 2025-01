Dreierpack fÃ¼r die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Tigers starten mit einem Dreierpack in die letzten 9 Spiele der Hauptrunde der Oberliga Süd.

Am Freitag um 20 Uhr kommen die Höchstadt Alligators zum fränkischen Duell in den Tigerkäfig. Am Sonntag steht dann um 18 Uhr mit dem Gastspiel beim EC Peiting ein direktes Duell um den Einzug in die Pre-Playoffs an und am Dienstag gastiert mit den Bietigheim Steelers ein Spitzenteam der Oberliga Süd in Bayreuth. Die Partie beginnt ebenfalls um 20 Uhr.

Gegen die Alligatoren aus Höchstadt haben die Tigers noch eine Rechnung offen: Gleich im ersten Duell hab es eine 0:5-Heimniederlage für das Team aus der Wagnerstadt und die beiden Duelle an der Aisch gingen mit 2:4 bzw. 2:6 verloren. Unter Trainer Morgan Persson spielen die Mittelfranken seit vielen Wochen erfolgreiches Eishockey und ließen sich auch von den Schwierigkeiten um die Sanierung der heimischen Eishalle nicht stoppen. 6 Siege aus den 9 Spielen seit Jahresbeginn bedeuten aktuell den 6. Tabellenplatz, mit dem der direkte Einzug in die Playoffs verbunden wäre. Dabei hat man sogar noch zwei Spiele weniger absolviert als die direkte Konkurrenz und damit den überaus erfolgreichen Abschluss der Hauptrunde in der eigenen Hand. Sponsor of the Match ist am Freitag unser Partner Motor-Nützel, welcher beim beliebten Puckspiel in der zweiten Drittelpause extra Preise, wie zum Beispiel ein Trikot mit allen Unterschriften der Mannschaft, Probefahrtwochenenden etc. zur Verfügung stellt.

Ganz anders dagegen ist die Lage beim EC Peiting: Das Oberliga-Urgestein hat aktuell den so wichtigen 10. Platz inne, den die Tigers nur allzu gerne noch erobern wollen. Bei aktuell 4 Punkten Rückstand und einem Spiel in der Hinterhand haben halten die Tigers zumindest rechnerisch alle Trümpfe in der eigenen Hand. Will man die Chance auf die Pre-Playoffs am Leben erhalten, muss in Peiting allerdings gepunktet werden. Das Team von John Sicinski konnte in den letzten 14 Partien nur zwei Siege feiern und insgesamt 8 Punkte sammeln. Zuletzt unterlag man am Dienstag 4:6 gegen den EV Füssen, der damit am ECP vorbeiziehen konnte. Nach einer deftigen 3:12-Klatsche in Peiting konnten die Tigers ihre beiden Heimspiele mit 5:1 und 4:3 gewinnen.

Die Bietigheim Steelers dagegen kämpfen mit den Heilbronner Falken um die beste Ausgangsposition für die in wenigen Wochen beginnenden Playoffs und damit für den Kampf um den Aufstieg in die DEL2. Gemeinsam sind die beiden Teams dem Rest der Liga enteilt und haben mit 93 Punkten satte 11 Zähler Vorsprung auf die – ebenfalls punktgleichen – Verfolger aus Memmingen und Deggendorf. Eine einzige Niederlage – 0:2 in Deggendorf – in den letzten zehn Spielen mit Siegen gegen Memmingen und Heilbronn. Die Steelers konnten ihre Heimspiele gegen die Tigers gewinnen – kurz vor Weihnachten gelang dem Team von Larry Suarez aber auch ein 4:1-Heimsieg.

Bei den Bayreuth Tigers werden weiterhin Michal Spacek und Lars Bergbauer fehlen, für die ein Einsatz derzeit noch zu früh kommt. Ansonsten ist der Kader zum derzeitigen Stand komplett.

-kno-

