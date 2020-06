Dreierpack fÃ¼r die Eishackler

Peißenberg. (PM Eishackler) Der TSV Peißenberg kann drei hervorragende neue Spieler bei den „Eishacklern“ begrüßen. Elias Maier kommt vom EHC Königsbrunn, Steven Wagner von...

Peißenberg. (PM Eishackler) Der TSV Peißenberg kann drei hervorragende neue Spieler bei den „Eishacklern“ begrüßen.

Elias Maier kommt vom EHC Königsbrunn, Steven Wagner von der EA Schongau und Florian Imminger war zuletzt beim TSV Farchant aktiv.

Elias Maier, 23 Jahre, 1,81m groß, Linksschütze und gebürtiger Peißenberger, freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Randy Neal, die schon in Landsberg viel Spaß machte und ausschlaggebend für die Zusage beim TSV war.

Zu den Zielen mit den „Eishacklern“ sagt der 23-jährige angehende Sport- und Fachlehrer. „Ich möchte trainieren, um mit der Mannschaft möglichst alles zu gewinnen.“

So kurz und knapp kann alles gesagt sein.

Schon in Königsbrunn machte es ihm sehr viel Spaß mit einer gut gemischten Mannschaft zwischen „Alt“ und „Jung“, die Ziele waren auch deutlich andere, wie es am Ende tatsächlich geschehen ist.

„Jetzt ziehe ich wieder in die Heimat nach Bad Bayersoien. Die Fahrerei in der letzten Saison war der einzig negative Aspekt.“ Mit der kurzen Fahrt nach Peißenberg fallen diese Strapazen jetzt weg und im „Eishackler“- Lager ist man froh einen weiteren jungen hungrigen Spieler verpflichtet zu haben.

Vom „Mammut“ zum „Eishackler“

Steven Wagner, 21 Jahre, 1,80 m groß, Rechtsschütze, sucht eine neue Herausforderung und möchte mit den „Eishacklern“ die obere Tabellenhälfte in der Bayernliga angreifen. Ein Wiedersehen gibt es mit Martin Andrä, beide hatten das Vergnügen schon in Peiting miteinander zu spielen. „Für mich ist es der richtige Schritt, um etwas neues kennenzulernen, neue Mannschaft, neuer Verein, mit dem ich erfolgreiches Eishockey spielen möchte.“ Letzteres blieb ihm in der vergangenen Saison leider verwehrt, denn in Schongau musste man um den Klassenerhalt kämpfen. Der selbstständige Versicherungsfachmann arbeitet in Peißenberg was sich wunderbar mit dem Sport im gleichen Ort verbinden lässt.

Mit Steven Wagner weiß man bei den „Eishacklern“ ganz genau welche Qualität man bekommt, diese konnte er auch in den beiden Hauptrundenspielen gegen seinen neuen Verein unter Beweis stellen. Herzlich Willkommen.

Florian Imminger wird ein „Eishackler“

Florian Imminger, 25 Jahre, 1,78 m groß, Linksschütze, wird in der kommenden Saison für die „Eishackler“ die Schlittschuhe schnüren. Er ist ein absoluter Gewinn für den TSV Peißenberg. Da waren sich auch die Verantwortlichen alle einig, nach frühen und guten Gesprächen beider Seiten, wurde man sich auch schnell einig. „Es muss ja auch von beiden Seiten her passen und nach dem Gespräch mit Trainer Randy Neal, habe ich mich für Peißenberg entschieden.“, so der gebürtige Garmischer.

Florian durchlief die ganze SCR-Jugend, auch DEL2 Luft konnte er beim SC Riessersee schnuppern. Nach einer Saison in Peiting, war er auch in Schongau auf dem Eis und gehörte dort zu den Aktivposten, seiner Mannschaft. Im letzten Jahr übernahm Florian, Führung beim Landesligisten TSV Farchant. „Das war eine super Erfahrung für mich, mit sehr viel Spielzeit und großem Spaß.“

In Sachen Ziele mit den „Eishacklern“ zieht Florian mit Steven Wagner und Elias Maier am gleichen Strang. „Ich komme zu einer etablierten Bayernligamannschaft und mit einer geschlossenen Teamleistung wird die obere Tabellenhälfte angestrebt und was dann kommt wird sich zeigen, da kann alles passieren.“

Neben dem Eishockey vertreibt Florian selbstständig Sportmode und -Bekleidung und absolviert ein Studium zur Betriebswirtschaftslehre.