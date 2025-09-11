Dreier-Test zum Abschluss: Indians beenden Vorbereitung

Memmingen. (PM Indians) Mit drei Testspielen am Wochenende werden die Memminger Indians ihre Vorbereitungsphase auf die kommende Oberliga-Spielzeit abschließen.

Das einzige Heimspiel findet dabei am Samstagabend (20 Uhr) gegen Kitzbühel statt. Schon am kommenden Donnerstag starten die Indianer dann gegen Erding in die Punkterunde, für beide Spiele sind Ticket-Aktionen geplant.

Zwei Auswärtsspiele bei benachbarten Bayernligisten sowie ein Heimspiel gegen das österreichische Team aus Kitzbühel, so lautet der Fahrplan für das letzte Test-Wochenende bei den Indians.

Am Samstagabend empfangen die Memminger das zweite Team der multinationalen Alps Hockey League am Hühnerberg. Nach dem knappen Erfolg gegen Bregenzerwald soll auch gegen Kitzbühel ein Sieg her. Der Gegner aus Österreich konnte zuletzt u.a. die Ligarivalen aus Bad Tölz und Garmisch bezwingen und dürfte daher ein echter Gradmesser für die anstehende Spielzeit sein. Auch beim DEL2-Vertreter aus Regensburg waren die „Adler“ siegreich, sodass die Memminger Zuschauer eine spannende Partie erwarten dürfte.

Karten fürs letzte Heimspiel der Pre-Season wurden von den Indians noch einmal reduziert, für nur fünf Euro können sich die Fans Tickets für den Heim-Test sichern. Vor der Partie sowie in den Pausen findet außerdem ein exklusiver Vorverkauf für den Oberliga-Auftakt gegen Erding statt. Stehplatz-Karten für das Oberliga-Eröffnungsspiel am 18.09. sind dann, exklusiv, für einen Sonderpreis erhältlich. Der reguläre Preis wird um zwei Euro reduziert.

Am Freitagabend sind die Memminger bereits in Landsberg aktiv. Der langjährige Liga-Rivale aus der Bayernliga bietet mit Christopher Kasten einen langjährigen Indianer auf, an der Bande des HCL steht mit Martin Hoffmann ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Das Team vom Lech hat sich in den vergangenen Jahren in der Bayernliga etabliert, zuletzt schied man nur knapp im Viertelfinale gegen den späteren Aufsteiger Erding aus. In diesem Jahr soll ein weiterer Schritt nach vorn gemacht werden. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es für die Rot-Weißen nach Kempten, zu einem weiteren Bayernligisten. Der ESC, trainiert von Sven Curmann, musste im vergangenen Jahr den Weg in die Play-Downs antreten. Dass dies eine Ausnahme bleiben soll, beweisen auch die Verpflichtungen, welche in Kempten zuletzt getätigt wurden. Mit Tomas Gulda, Maximilian Schäffler, Florian Stauder oder Martin Hlozek stehen einige höherklassig erfahrene Spieler zur Verfügung. Zum Ex-Memminger Sergei Topol gesellte sich vor kurzem noch Pascal Dopatka hinzu, sodass auch die Fraktion der ehemaligen Indianer noch einmal anstieg.

Trainer Daniel Huhn stehen am Wochenende voraussichtlich alle fitten Spieler des Kaders zur Verfügung. Aufgrund der Anzahl der Partien dürfte es aber noch einmal zu Wechseln im Line-Up kommen.