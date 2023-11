Dreier gegen 99ers!

Artikel anhören Innsbruck. (PM HCI) Nach holprigem Beginn gewinnt der HCI zu Hause gegen die Graz99ers mit 5:2. Die Haie zogen sich nach zwischenzeitlichem...

Innsbruck. (PM HCI) Nach holprigem Beginn gewinnt der HCI zu Hause gegen die Graz99ers mit 5:2. Die Haie zogen sich nach zwischenzeitlichem Rückstand selbst aus der drohenden Misere.

Beide Teams tun sich zu Beginn schwer gefährlich zu werden, beziehungsweise lassen defensiv wenig bis gar nichts zu. Mit der ersten gefährlichen Aktion gehen die Haie in Führung. Brady Shaw wird vor dem Tor angespielt, scheitert noch an Goalie Lars Volden, doch Corey Mackin staubt zum 1:0 ab. Den Tirolern tut dieser Führungstreffer gut, sie kreieren weitere Chancen, können die Führung aber nicht ausbauen. Und so kommen die Grazer in Minute 14 quasi aus dem Nichts zum Ausgleich. Axel Wemmenborn kann einen Schuss unhaltbar für Evan Buitenhuis abfälschen. Plötzlich ist die Verunsicherung bei den Haien wieder da, die 99ers sind bis zur Drittelpause eigentlich dem zweiten Tor näher als die Gastgeber.

Die 99ers kommen auch besser aus der Kabine, haben in den ersten zehn Minuten des Mitteldrittels deutlich mehr vom Spiel. Buitenhuis im Haie-Tor muss zwei Mal all sein Können aufbieten um einen weiteren Grazer Treffer zu verhindern, in der 30. Minute ist aber auch er machtlos. Taylor Matson schließt einen Konter der 99ers zum 1:2 ab – die Haie wieder zurück! Doch dieses Tor wirkt wie ein Weckruf für die Tiroler, die in weiterer Folge die Partie drehen können. Zunächst funktioniert das Powerplay. Anders Krogsgaard hämmert die Scheibe im ersten Überzahlspiel der Haie in die Maschen (33.), Gordie Green und Nock Albano stellen noch vor der Drittelpause auf 4:2.

Im Schlussabschnitt bleiben die Haie über weite Strecken Chef am Eis, die 99ers können nicht mehr gefährlich werden. Den Schlusspunkt setzt Verteidiger Nate Halbert mit dem 5:2 drei Minuten vor dem Ende.

Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt, nach einigen Anlaufschwierigkeiten und zwischenzeitlichem Rückstand, gegen die Graz99ers am Ende verdient mit 5:2, und rehabilitiert sich damit für die gestrige Niederlage gegen Olimpija. In der Liga geht es am Freitag auswärts in Bozen weiter, zuvor steigt am Mittwoch aber in Finnland das Rückspiel im Achtelfinale der Champions Hockey League bei Lukko Rauma.

HC TIWAG Innsbruck – Moser Medical Graz99ers 5:2 (1:1,3:1,1:0)

Tore: Mackin (8.), Krogsgaard (33./PP1), Green (38.), Albano (40.), Halbert (57.) bzw. Wemmenborn (14.), Matson (30

