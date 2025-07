Drei Youngster fÃ¼r den EVL

Landshut. (PM EVL) „Jugend forsch(t)“: Lukas Gaus, Luis Scheibengraber und Marcel Tabert gehören in der neuen Saison zum DEL2-Kader des EV Landshut

Dieses Trio soll frischen Wind in die Offensive des EV Landshut bringen! Mit Lukas Gaus, Luis Scheibengraber und Marcel Tabert hat der niederbayerische DEL2-Vertreter für die neue Saison drei agile und hungrige Nachwuchs-Angreifer verpflichtet. Während Gaus und Scheibengraber schon im Vorjahr Profiluft beim EVL schnupperten, rückt Tabert aus der eigenen U 20-Mannschaft auf.

„Ich konnte mich letzte Saison spielerisch und vor allem auch menschlich gut weiterentwickeln und freue mich nun auf den nächsten Schritt. Meine Ziele für nächste Saison sind natürlich auch wieder, mich in jeder Hinsicht positiv weiterzuentwickeln und selbstverständlich eine erfolgreiche Saison mit dem Team zu haben. Ich freue mich, Teil eines so großen und traditionellen Clubs sein zu dürfen, und denke, dass ich in diesem Umfeld viel lernen kann“, sagt Lukas Gaus voller Vorfreude auf die neue Spielzeit. Der 20-Jährige kam im vergangenen Jahr aus Schwenningen an den Gutenbergweg und durfte bereits in 10 DEL2-Spielen das EVL-Trikot tragen.

Luis Scheibengraber, der die komplette Nachwuchsabteilung des EVL durchlief, durfte sogar bereits 25 Profi-Spiele absolvieren. Dabei hat sich der 20-Jährige nachdrücklich für die Zukunft empfohlen: „Ich möchte in der neuen Saison ein fester Bestandteil der Mannschaft sein und ein fester Stammspieler in der DEL2 werden. Ich durfte ja bereits letztes Jahr schon die Hälfte der Spiele absolvieren. Für mich war es enorm wichtig, Eiszeit und Spielpraxis in der DEL2 zu sammeln. Ich will mich weiterentwickeln und vor allem an meiner Physis arbeiten, weil das Männerhockey nochmal deutlich intensiver und härter als das in der DNL ist“, blickt Scheibengraber voraus

Marcel Tabert, der aus Rottweil stammt und wie Gaus aus Schwenningen den Weg in Richtung Landshut fand, war in der Vorsaison einer der absoluten Führungskräfte im DNL-Team des EVL und wusste mit 21 Toren und 12 Assists in 25 Spielen zu begeistern. „Dieser Schritt bedeutet mir sehr viel – es ist mein erster richtiger Einstieg ins Senioren- bzw. Profieishockey. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die ich beim EVL bekomme, und werde alles geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, mich in der Mannschaft zu beweisen und mir einen festen Platz als Stammspieler zu erarbeiten“, erklärt der 19-jährige Angreifer.

„Die drei Jungs haben großes Potenzial, und wir wollen ihnen die Gelegenheit geben, sich auf hohem Niveau zu beweisen und den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Dafür brauchen sie die nötige Unterstützung und auch die entsprechende Eiszeit. Die Förderung unseres eigenen Nachwuchses ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie. Außerdem haben sie auch Gelegenheit von unserer Kooperation mit den Erding Gladiators zu profitieren, um in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln“, erklärt Max Brandl, Sportlicher Leiter des EV Landshut.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 3. Juli 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Stanislav Dietz (N/Iserlohn Roosters), Dominik Groß, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Lukas Gaus, Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Seonwoo Park (N/Selber Wölfe), Luis Scheibengraber, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Marcel Tabert (N/EVL U 20), Yannick Wenzel.

