Drei wichtige Vertragsverlängerungen bei den Wölfen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost.

Nach den ersten Personalentscheidungen können die Verantwortlichen nun drei wichtige Vertragsverlängerungen bekanntgeben. Torhüter Kevin Kopp, Verteidiger Yannek Seidel und Stürmer Florian Heinz werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Wölfe tragen.

Mit diesen drei Zusagen legen die Schönheider Wölfe einen wichtigen Grundstein für das neue Team. Alle drei Spieler bringen auf ihren Positionen Qualität und Erfahrung mit, Eigenschaften, die in der anstehenden Saison eine wichtige Rolle spielen werden.

Zwischen den Pfosten können die Wölfe weiterhin auf Kevin Kopp bauen. Der 25-jährige Torhüter, geboren in Rodewisch, war vor der vergangenen Saison vom Dauerrivalen Chemnitz Crashers nach Schönheide gewechselt und ist dabei kein Unbekannter im Wolfsbau. Kopp durchlief bereits die Nachwuchsabteilungen in Schönheide und kehrte damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. In der abgelaufenen Saison fügte er sich schnell ins Team ein und soll auch künftig für Stabilität im Wölfe-Tor sorgen.

Ebenfalls weiter im Wolfsrudel bleibt Verteidiger Yannek Seidel. Der 27-Jährige aus Werdau gehört bereits seit der Saison 2019/2020 zum Team, gilt als einer der besten Verteidiger der Liga und hat sich in dieser Zeit als verlässliche Größe in der Defensive etabliert. Mit seiner Physis, seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen ist Seidel ein wichtiger Bestandteil der Wölfe-Abwehr und soll auch in der kommenden Spielzeit für Ordnung und Stabilität vor dem eigenen Tor sorgen.

Auch im Angriff gibt es eine wichtige Vertragsverlängerung. Florian Heinz wird weiterhin für die Schönheider Wölfe auf Torejagd gehen. Der 29-jährige Stürmer aus Selb wechselte bereits zur Saison 2018/2019 in den Wolfsbau und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Wölfe-Team entwickelt. Mit seiner Torgefahr, seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Eis bleibt Heinz ein wichtiger Baustein in der Offensive der Erzgebirger.

Die Vertragsverlängerungen von Kevin Kopp, Yannek Seidel und Florian Heinz sind ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader.

Sportvorstand und Trainer Sven Schröder kann damit auf drei bewährte Kräfte setzen: „Alle drei Spieler sind Leistungsträger und jeder für sich passt menschlich top in das Team. Ich freue mich sehr, dass Kevin, Yannek und Heinzi weiterhin mit uns unsere Ziele verfolgen wollen und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sind.“

In den kommenden Tagen und Wochen werden die Schönheider Wölfe weitere Personalentscheidungen bekanntgeben.

Kevin Kopps Karriere in Zahlen

Source: Kevin Kopp @ Elite Prospects