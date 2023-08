Drei weitere Zusagen beim EC Pfaffenhofen â€“ Vorbereitungsprogramm steht

Artikel anhören Pfaffenhofen. (oex) Letztes Wochenende stand für die Spieler des EC Pfaffenhofen noch ein wenig beliebter Leistungstest auf dem Programm, nun beginnt für...

Artikel anhören Artikel anhören

Pfaffenhofen. (oex) Letztes Wochenende stand für die Spieler des EC Pfaffenhofen noch ein wenig beliebter Leistungstest auf dem Programm, nun beginnt für den Bayernligisten die Eiszeit und damit die intensive Vorbereitung auf die Mitte Oktober beginnende Spielzeit.

Am kommenden Samstag bittet Trainer Stefan Teufel seine Truppe zum ersten Training in die Saturn-Arena, wo die Pfaffenhofener wie schon im Vorjahr vom Partnerverein ERC Ingolstadt dankenswerterweise mehrere Trainingszeiten zur Verfügung gestellt bekommen haben, bevor dann in der heimischen Stadtwerke-Arena wieder das Eis bereitet wird. Bis zum ersten Punktspiel am 15.10. beim Vizemeister TEV Miesbach werden die Pfaffenhofener auch ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm bestreiten. Zum Start steht gleich ein dreitägiges Turnier in Dingolfing an, den Abschluss bildet dann am 13.10. die Heimpartie gegen den ESC Vilshofen.

Inzwischen konnte Abteilungsleiter Robert Huber drei weitere Zusagen vermelden und befindet sich somit auf der Zielgeraden der Kaderplanung. Mit Anton Münzhuber (27) und den Hätinen-Brüdern Liam (24) und Kareem (22) bleiben weitere wichtige Spieler dem ECP erhalten. Alle drei entstammen dem Ingolstädter Nachwuchs, fanden aber über unterschiedliche Stationen den Weg nach Pfaffenhofen. Münzhuber schloss sich nach seiner Juniorenzeit wegen seines Studiums in Weihenstephan den Black Bears Freising an und kam erst zu Beginn der letzten Saison zu den Eishogs.

Seine bereits vierte Spielzeit bestreitet dagegen Liam Hätinen. Sein erstes Seniorenjahr verbrachte er beim Oberligisten EC Peiting und wechselte dann 2020 zum ECP, wo er allerdings nur wenige Spiele absolvieren konnte, ehe die Saison wegen Corona abgebrochen wurde. Sein jüngerer Bruder spielte nach der U18 noch zwei Jahre im DNL-Team des EV Regensburg, bevor auch er dann ein Jahr nach Liam zum ECP stieß. Mit Münzhuber und Liam Hätinen kann Stefan Teufel weiter auf zwei Stützen für die Abwehr bauen, wobei Hätinen auch offensiv immer wieder Akzente setzt und mit 10 Treffern und 16 Assits letzte Saison punktbester Pfaffenhofener Verteidiger war. Als echten Allrounder kann man dagegen seinen Bruder bezeichnen. Egal auf welcher Position, Kareem überzeugt immer mit Schnelligkeit, Einsatzwillen und Kampfkraft. Zuletzt überwiegend in der Youngster-Reihe eingesetzt, konnte er vier Treffer und sieben Assits verbuchen. Der wichtigste seiner Treffer gelang ihm im Abstiegsendspiel gegen Waldkraiburg, als er mit dem 3:0 für die Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt sorgte.

4170 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten