Drei weitere Verteidiger bleiben an der Mangfall

Rosenheim. (PM Starbulls) 3x Defensive auf einen Streich: Die Verteidiger Tobias Draxinger, Dominik Kolb und Alexander Biberger haben ihre Verträge bei den Starbulls Rosenheim verlängert und werden auch in der kommenden Saison für das Team von Headcoach John Sicinski aufs Eis gehen.

Der grün-weiße Kader füllt sich weiter: Nach Maximilian Vollmayer, Florian Krumpe, Benedikt Dietrich und Michael Gottwald haben auch die drei Verteidiger Tobias Draxinger, Dominik Kolb und Andreas Biberger ein neues Arbeitspapier bei den Grün-Weißen unterschrieben.

Dreimaliger deutscher Meister – 481 DEL-Partien

Tobias „Tobi“ Draxinger stammt aus dem Nachwuchs des ERSC Ottobrunn, schnürte aber bereits in jungen Jahren im damaligen DNL-Team (2000 – 2003) die Schlittschuhe für die Grün-Weißen. Der 191 cm große und mit drei DEL-Meistertiteln ausgezeichnete Draxinger kam 2017 vom SC Riessersee an die Mangfall. Seitdem erzielte der 36-jährige, mit 481 DEL-Spielen dekorierte Draxinger in 174 Spielen insgesamt 34 Tore für die Starbulls und legte 60 Treffer für seine Mitspieler auf.

„Heiß auf die neue Saison mit den Starbulls-Fans“

„Ich freue mich riesig, weiterhin ein Teil der Starbulls Familie zu sein. Die letzte Saison war in meinen Augen ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen bin ich überzeugt, dass wir unser großes gemeinsames Ziel erreichen werden. Ich bin heiß auf die neue Saison und hoffe darauf, dann endlich wieder gemeinsam mit unseren Fans Siege im ROFA-Stadion feiern zu können“, sagt Abwehrrecke Tobias Draxinger zu seiner Vertragsverlängerung.

„Ein Führungsspieler, der seine neue Rolle voll angenommen hat“

„Für mich und meinen Trainerstab hat Tobi Draxinger eine ganz starke Saison gespielt und genau das gemacht, was wir von ihm erwartet haben. Er hat seine neue Rolle in der Mannschaft voll angenommen und hat viele junge Spieler an die Hand genommen, um ihnen ihre ersten Spiele im Seniorenbereich einfacher zu machen. Tobi ist auf dem Eis und auch in der Kabine ein Führungsspieler, der für unser Team sehr wichtig ist“, sagt Starbulls-Coach John Sicinski zum Verbleib von Tobias Draxinger in Rosenheim.

Flexibel einsetzbarer Verteidiger mit Erfahrung im DEB-Nachwuchs Nationalteam

Der 24-Jährige gebürtige Münchner Dominik Kolb durchlief im Nachwuchs sämtliche Altersklassen seines Heimatvereins EC Bad Tölz. In dieser Zeit stand der 185 cm große Kolb auch mehrfach im Nachwuchs-Nationalkader und verteidigte unter anderem bei der U18-Weltmeisterschaft in Finnland für das DEB-Team. Im vergangenen Sommer wechselte der flexibel als Verteidiger und auch Angreifer einsetzbare Kolb von den Selber Wölfen an die Mangfall. Dort fügte sich der Linksschütze schnell als stabile Stütze im Abwehrverbund ein und erzielte in 42 Saisonspielen drei Tore und gab zehn Assists zu Treffern seiner Teamkollegen.

„Vertragsverlängerung war eine schnelle Entscheidung“

Auf seine Vertragsverlängerung bei den Starbulls angesprochen sagt Dominik Kolb: „Ich freue mich sehr, weiter das Starbulls Trikot zu tragen. Es macht mir einfach richtig Spaß, mit den Jungs aus unserem Team auf dem Eis zu stehen und ich würde mich extrem freuen, nächstes Jahr auch endlich vor den grün-weißen Starbulls-Fans spielen zu können. Bei unseren Gesprächen zu einer möglichen Verlängerung meines Vertrages musste ich nicht lange überlegen, da der Verein sehr professionell geführt wird und ich mit dem Verein dort hinwill, wo er auch hingehört. Das Umfeld des Vereins bewegt sich auf Top-Niveau und die Ärzte, Betreuer und das Off-Ice Team sind tadellos und vorbildlich.“

Positive Aggressivität gepaart mit 100% Einsatz für sein Team

„Dominik Kolb hat unsere Erwartungen voll erfüllt. Er hat uns viel Stabilität gegeben und uns auch in den Bereichen positiver Aggressivität und Härte deutlich verbessert. Dominik ist ein Kämpfer durch und durch, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht, immer für sein Team einsteht, viele Schüsse blockt und für den der Teamerfolg immer über allem steht“, erläutert Starbulls-Trainer John Sicinski die Verlängerung mit Dominik Kolb.

Deutscher Schülermeister mit den Starbulls

Am 13.12.2020 debütierte der 20-jährige Verteidiger Alexander Biberger beim Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden im Seniorenbereich der Starbulls Rosenheim. Innerhalb von insgesamt 21 Partien in der abgelaufenen Saison 2020/2021 konnte Biberger eine Torvorlage beisteuern. Der gebürtige Wasserburger durchlief sämtliche Nachwuchsteams seines Heimatvereins und wurde in der Spielzeit 2016/2017 mit den Starbulls Deutscher Schülermeister.

„Glücklich über den ersten Vertrag bei meinem Heimatverein“

Zu seinem zweiten Jahr im Starbulls Seniorenkader sagt Alexander Biberger: „In der letzten Saison durfte ich schon einige Spiele Erfahrung in der ersten Mannschaft sammeln und konnte dabei viel lernen. Ich bin sehr glücklich, nun meinen ersten Vertrag nach meiner Zeit im Nachwuchs bei meinem Heimatverein unterschreiben zu dürfen und werde mich jede Sekunde voll reinhängen, um mir einen Platz in den Top 6 zu ergattern.“

„Positive Überraschung der abgelaufenen Saison“

„Alexander Biberger war eine sehr positive Überraschung am Ende der abgelaufenen Saison.

Trotz seiner wenigen Spiele im Seniorenbereich zeigt er viel Ruhe an der Scheibe, spielt einen guten ersten Pass und verfügt über einen starken Schuss. Besonders gefallen hat mir, dass er sich gerade in den Playoffs, als es enger und noch härter umkämpft war als in der Hauptrunde, nicht versteckt hat. Mit einem harten und intensiven Sommertraining wird Alex körperlich noch ein Stück zulegen können. Sollte er das schaffen, bin ich mir sicher, dass Alex bei uns den nächsten Schritt nach vorne macht“, sagt Starbulls-Coach John Sicinski über seinen jungen Verteidiger Alexander Biberger.

Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2021/2022 (Stand: 11. Mai 2021):

Tor (2): Andreas Mechel, Marinus Schunda

Verteidigung (7): Tobias Draxinger, Dominik Kolb, Alexander Biberger, Florian Krumpe, Maximilian Vollmayer, Michael Gottwald, Benedikt Dietrich

Angriff (8): Curtis Leinweber, Dominik Daxlberger, Simon Heidenreich, Manuel Edfelder, Alexander Höller, Kevin Slezak, Kilian Steinmann, Philipp Lode

Cheftrainer: John Sicinski

Co-Trainer: Derek Mayer