Drei weitere Tiroler fix bei den Haien!

Innsbruck. (PM Haie) Daniel Jakubitzka und Luis Ludin bleiben bei den Haien. Mit Valentin Ploner kehrt ein weiterer Tiroler nach Innsbruck zurück.

Der Kader des HCI für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Jetzt wurden drei weitere Tiroler Spieler mit Verträgen für die nächste Saison ausgestattet. Daniel Jakubitzka (26) und Luis Ludin (21) verlängern bei den Haien, mit Valentin Ploner (22, zuletzt Pioneers Vorarlberg) kehrt ein Tiroler in die Heimat zurück. HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Das sind drei qualitativ sehr gute einheimische Spieler, die uns weiterhelfen werden. Jaku und Luis haben in der letzten Saison große Fortschritte gemacht, sich sehr gut entwickelt. Ich freue mich auch darauf, Valentin besser kennenzulernen, und ihn bei uns im Team zu haben.“

Mit der Verpflichtung der drei Cracks soll der Tiroler Weg bei den Haien weiter konsequent beschritten werden. „Wir alle wissen, wie wichtig die einheimischen Spieler bei uns sind. Umso mehr freuen mich diese drei Abschlüsse“, so Sport Manager Max Steinacher. „Wir wollten die drei unbedingt im Kader haben. Jaku hat einen weiteren Step gemacht, soll mit seiner Erfahrung und Routine vor Allem jüngeren Verteidigern helfen. Mit Luis planen wir fix, sein Einbürgerungsprozess ist im Laufen, und mit Valentin erhalten wir einen Tiroler Spieler, der ebenfalls bereits ICE Hockey League Erfahrung (Caps, Pioneers) aufzuweisen hat.

Daniel Jakubitzka: „Es ist etwas Besonderes für mich, Teil des HCI zu sein. Innsbruck ist mein Zuhause, hier sind meine Familie und meine Freunde. Nach den Bemühungen der Verantwortlichen bin ich froh, dass der Verein und ich uns einigen konnten und ich weiterhin ein Hai bleibe.

Ich freue mich wieder auf die Mega-Fans in der Halle.“

Luis Ludin: „Ich freue mich, dass ich wieder in Innsbruck spielen werde. Das letzte Jahr in Kitzbühel war gut und lehrreich für mich, ich habe viel profitiert. Ich kann die Vorbereitung auf die kommende Saison nicht erwarten. Hoffentlich können wir an die erfolgreiche Saison anknüpfen, die Fans begeistern und wieder eine Euphorie in Innsbruck entfachen.“

Valentin Ploner: „Nachdem ich noch als Jugendspieler den HC Innsbruck verlassen hatte, freue ich mich nach Stationen in der Schweiz und Österreich umso mehr endlich in meine Heimat zurückzukehren. Die letzte Saison war schwierig, ich wurde krankheitsbedingt zurückgeworfen. Jetzt bin ich aber wieder voll fit, und freue ich mich auf die neue Spielzeit, das Trainierteam samt Staff und meine Teamkollegen, von denen ich ja bereits einige aus früherer Zeit kenne. Vor allem freue ich mich aber auf die wachsende Fangemeinde des HCI und die Stimmung in der Halle.“

