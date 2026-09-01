Drei weitere Testspiele für die Foxes in dieser Woche

Bozen. (PM HCB) Nach dem zweiten Platz und den überzeugenden Leistungen beim Südtirol Summer Classic bereitet sich der HCB Südtirol Alperia auf eine neue Trainingswoche vor – mit gleich drei Testspielen auf dem Programm.

Los geht es morgen, Mittwoch, den 2. September, mit dem „Rückspiel“ gegen den HC Gherdëina. Die Partie findet um 20:30 Uhr im Pranives in Wolkenstein statt. Am Wochenende geht es für die Weiß-Roten dann in der Meranarena mit dem Hansjörg Brunner Memorial weiter: Am Samstag steht um 20:00 Uhr das Duell gegen die Gastgeber des HC Meran auf dem Programm, am Sonntag folgt um 18:00 Uhr die Partie gegen die deutsche Mannschaft aus Rosenheim.

Zweites Duell gegen die „Furie“

Bozen trifft innerhalb von zehn Tagen zum zweiten Mal auf den amtierenden Meister der AlpsHL. Die beiden Mannschaften standen sich bereits am vergangenen 22. August in Corvara gegenüber, als die Foxes ihr erstes Testspiel bestritten. Damals setzten sich die Bozner deutlich mit 12:0 durch. In den vergangenen Spielzeiten haben sich HCB und Gherdëina mehrmals in Freundschaftsspielen gegenübergestanden. Für das letzte offizielle Duell muss man allerdings weit zurückblicken: Am 26. Dezember 2003 setzte sich Bozen in der Serie A mit 9:2 durch.

Das Spiel im Pranives wird live auf YouTube übertragen:

https://www.youtube.com/live/J3kYRiOI9hY

Gazley: „Die nächsten Spiele sind wichtig, um bereit zu sein, wenn es ernst wird“

„Ich denke, dass die Vorbereitung bisher sehr gut läuft“, erklärt der Assistenzkapitän der Weiß-Roten, Dustin Gazley, der am Wochenende gegen Grenoble ein Tor erzielte. „Wir arbeiten sehr viel und von Spiel zu Spiel sind Fortschritte zu sehen – sowohl in unserem Spiel als auch im Zusammenspiel untereinander. Das Südtirol Summer Classic war ein wichtiger Test, weil wir gegen Mannschaften auf hohem Niveau gespielt haben. Gegen München haben wir eine großartige Partie gezeigt und unabhängig vom Endergebnis bewiesen, dass wir auf Augenhöhe mithalten können. Jetzt müssen wir diesen Weg weitergehen. Wir haben noch einige Spiele vor uns und wollen sie nutzen, um an den Details zu arbeiten, immer mehr Spielrhythmus zu bekommen und zum Saisonstart bereit zu sein. In der Vorbereitung zählen die Ergebnisse nur bis zu einem gewissen Punkt. Das Wichtigste ist, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln und dann in Bestform sind, wenn die wirklich wichtigen Spiele beginnen.“

Für das Spiel gegen Gherdëina sollte Coach Karhula voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen können. Möglich ist auch das Debüt von Louis Domingue im Tor. Die endgültige Entscheidung wird allerdings erst nach dem Abschlusstraining am morgigen Vormittag fallen.

In Meran findet die sechste Auflage des Hansjörg Brunner Memorial statt

Der HCB, der HC Meran, die Starbulls Rosenheim, der EHC Chur und der HC Košice sind die Teilnehmer der sechsten Auflage des Hansjörg Brunner Memorial. Das Vorbereitungsturnier wird vom Verein aus Meran organisiert und ist dem Andenken an den ehemaligen Präsidenten der „Adler“ gewidmet. Es findet am Wochenende vom 4. bis 6. September statt.

Bozen trifft zunächst auf die Gastgeber aus Meran (Samstag um 20:00 Uhr) und anschließend auf die deutsche Mannschaft aus Rosenheim (Sonntag um 18:00 Uhr), die in der DEL2 spielt. Außerdem stehen die Begegnungen zwischen Rosenheim und Košice (Freitag um 20:00 Uhr), Chur und Košice (Samstag um 16:00 Uhr) sowie Meran und Chur (Sonntag um 14:00 Uhr) auf dem Programm.

Das Turnier wird live im Stream auf Valcome.tv übertragen:

https://valcome.tv/feed/hbm

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