Drei weitere StÃ¼rmer bleiben den Kassel Huskies erhalten

Kassel. (PM Huskies) Die Stürmer Alec Ahlroth, Darren Mieszkowski und Dominic Turgeon gehen ein weiteres Jahr für den nordhessischen Eishockeyclub auf Punktejagd.

Der 24-jährige Alec Ahlroth war 2022 als Rookie des Jahres der Oberliga Nord zu den Schlittenhunden gewechselt. Diesen Titel holte er auch in seiner ersten DEL2-Saison in Kassel. Der deutsch-finnische Stürmer geht damit in sein viertes Jahr für die Huskies. In 192 Spielen scorte Ahlroth 101 Punkte (36 Tore).

Genau wie Ahlroth heuerte auch Darren Mieszkowski 2022 bei den Huskies an. Er wechselte als amtierender DEL2-Champion von den Löwen Frankfurt nach Nordhessen. In 127 Spielen gelangen dem 25-jährigen Flügelstürmer 72 Punkte (26 Tore).

Dominic Turgeon wird in seine zweite Huskies-Saison gehen. Der kanadische Stürmer, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war zur vergangenen Spielzeit von Södertälje SK aus Schweden nach Kassel gewechselt. In seiner ersten DEL2-Saison gelangen dem 29-jährigen Center 32 Punkte (17 Tore) in 58 Spielen. Turgeon wird bei den Huskies eine Kontingentstelle besetzen.

Die Kassel Huskies freuen sich über die weitere Zusammenarbeit.

Stimmen

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir sehen in allen drei Spielern wichtige Bausteine für unsere Offensive in der kommenden Spielzeit. Alec ist ein spielstarker Stürmer, der sowohl als Flügelspieler als auch als Center agieren kann. Er hat in seinem Spiel im vergangenen Jahr in Bezug auf Physis und Defensivarbeit einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und wird häufig gegen die gegnerischen Top-Stürmer eingesetzt. Darren ist nach zwei schwierigen Verletzungsphasen jeweils sehr stark in das Team zurückgekehrt und hat Mentalität und Durchhaltevermögen gezeigt. Er ist ein Motor unseres Angriffsspiels und bringt viel Energie auf das Eis und auf die Bank. Dominic ist als spielintelligenter Center ein wichtiger Anführer der Mannschaft. Er ist einer der verlängerten Arme der Coaches auf dem Eis, soll den jungen Spielern weiterhin als Vorbild dienen und das Spiel lenken. Dominic ist einer der besten Bullyspieler der Liga.“

Alec Ahlroth: „Kassel ist mittlerweile unsere Heimat geworden. Umso mehr freue ich mich auf mein viertes Jahr mit den Huskies.“

Darren Mieszkowski: „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Kassel. Ich wünsche allen Fans einen schönen Sommer und freue mich bereits darauf, wieder vor ihnen spielen zu dürfen.“

Dominic Turgeon: „Ich bin sehr glücklich darüber, noch ein weiteres Jahr für die Huskies spielen zu dürfen. Die Unterstützung der Fans in der vergangenen Saison war großartig. Unser Ziel ist es nun, auf die abgelaufene Spielzeit aufzubauen, um eine noch bessere Saison zu spielen.“

