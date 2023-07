Drei weitere Stürmer bleiben den Broncos erhalten

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit Paul Eisendle, Alex Planatscher und Rene Deluca bekannt. Alex Planatscher startet mit...

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit Paul Eisendle, Alex Planatscher und Rene Deluca bekannt.

Alex Planatscher startet mit 24 Jahren in seine fünfte Saison mit den Wipptal Broncos. Sein Debut gab er 2018. Zuvor durchlief der Linksschütze sämtliche Jugendmannschaften der Wipptal Broncos, inklusive der zweiten Mannschaft, welche an der IHL Division I teilnahm. Über die Jahre sammelte der waschechte Wipptaler bereits 148 Einsätze, wobei er einen Treffer und drei Assists verbuchen konnte. Alex Planatscher ist für seinen Willen und seinen unermüdlichen Einsatz bekannt und wird diese Fähigkeiten auch in der kommenden Saison wieder unter Beweis stellen.

Paul Eisendle ist 25 Jahre alt und bestreitet nun seine mittlerweile sechste Saison mit den Wipptal Broncos. Eisendle feierte sein Debut für die erste Mannschaft in der Saison 2018, obwohl er erst sehr spät mit dem Eishockey begann. Seitdem stand der großgewachsene Angreifer 156-mal auf dem Eis. In diesem Zeitraum sammelte er stolze 17 Treffer, sowie 28 Assists. Auch in der abgelaufenen Saison konnte Eisendle mit 3 Treffern und 12 Assists glänzen.

Der dritte im Bunde ist Rene Deluca. Der 21-Jährige startet ebenfalls in seine fünfte Saison mit der ersten Mannschaft. Auf Grund von diversen Verletzungen brachte es der junge Angreifer bisher alerdings „nur“ auf 102 Einsätze in der Alps Hockey League. Nach einer bärenstarken Premierensaison mit 13 Punkten, folgten zwei schwächere Saisonen (32 Spiele, 4 Punkte). In der abgelaufenen Saison zeigte seine Formkurve allerdings wieder nach oben und Rene erzielte 10 Punkte in 29 Begegnungen. In der kommenden Saison möchte der Linkschütze erneut einen Schritt nach vorne machen und weiter an seiner Konstanz arbeiten.

