Drei weitere Abgänge beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Nach der Neuverpflichtung von Benedikt Dietrich gibt es beim TEV Miesbach nun drei weitere Abgänge zu vermelden.

Den TEV verlassen wird nach zuletzt zwei Spielzeiten an der Schlierach Stefano Rizzo. Der sympathische Angreifer kehrte im Sommer 2021 nach drei Spielzeiten bei den Riverrats aus Geretsried zurück zum TEV und trug bisher 5 Jahre das TEV Trikot. Stefano absolvierte insgesamt 161 Spiele für Miesbach und erzielte dabei 61 Tore und 64 Assists.

Ebenfalls aus Geretsried zurückgekehrt war vor der vergangenen Saison Maximilian Hüsken. Hüsken kam im Sommer 2019 zum ersten Mal von Geretsried nach Miesbach und schloss sich dann in der Coronapause dem EC Peiting an, ehe er dann über Geretsried im vergangenen Sommer wieder nach Miesbach kam. Mäx Hüsken absolvierte in zweieinhalb Spielzeiten für den TEV 77 Spiele und traf dabei 29 Mal ins gegnerische Tor und legte weitere 38 Treffer vor.

Kurz vor der Wechselfrist kam Janik Engler aus der DNL-Mannschaft des EV Landshut zum TEV. Der junge Torwart kam insgesamt sechs Mal zum Einsatz und verhalf dem TEV mit starken Paraden zum Einzug ins Finale. Beim ersten Heimsieg im Halbfinale gegen Erding wurde er mit seinen drei gehaltenen Penalties zum Matchwinner.

Der TEV Miesbach bedankt sich bei Stefano, Mäx und Janik für ihren Einsatz im TEV Trikot und wünscht allen Dreien alles Gute für die private und sportliche Zukunft.

