Drei weitere Abgänge bei den Miners

Herne. (PM HEV) Nachdem die Miners bereits die Abgänge von Niklas Heyer, Valentin Pfeifer, Lukas Schulte, Nicklas Müller, Julian Herbold und Marius Demmler bekanntgegeben haben, kommen nun drei weitere hinzu. Mike Mieszkowski, Carl Zimmermann und Publikumsliebling Hugo Enock werden den Verein verlassen.

Mike Mieszkowski absolvierte in der Saison 2024/25 aufgrund einer Verletzung kein Spiel und wechselte im Laufe der Saison 2025/26 an den Gysenberg. Früh warf ihn jedoch eine weitere Verletzung zurück, wodurch der Stürmer am Ende nur 15 Partien für die Miners absolvierte, in denen er mit zwei Toren und zwei Assists vier Scorerpunkte erzielte.

Carl Zimmermann kam im vergangenen Sommer aus Erfurt an den Gysenberg und fügte sich vor allem charakterlich direkt in die Mannschaft ein. Leider verletzte sich der 27-jährige Center bereits im dritten Spiel gegen die Icefighters Leipzig, was für ihn das vorzeitige Saisonaus bedeutete. Zimmermann wird sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Auch Hugo Enock wird den Verein, nach zwei Jahren voller Einsatz, Leidenschaft und Kampfgeist für Grün-Weiß-Rot, verlassen. Enock – oder einfach „Hugo“, wie er in Herne häufig nur genannt wurde – wechselte zur Saison 2024/25 an den Gysenberg. Der 28-Jährige avancierte mit seiner Art, Eishockey zu spielen und mit seinem Charakter schnell zum Publikumsliebling. Als einer der läuferisch besten Verteidiger der Oberliga sorgte Enock stets für defensive Stabilität und war damit einer der Leistungsträger im Kader der Miners. Nun wird der Schwede den Verein nach zwei Jahren harter Arbeit wieder verlassen und sich ebenfalls einer neuen Herausforderung stellen.

Der Verein wünscht Mike Mieszkowski, Carl Zimmermann und Hugo Enock privat sowie sportlich alles Gute!