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Drei Vorarlberger verstärken die Tigers

16. Juli 20262 Mins read81
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Yannik Lebeda - © Pioneers Vorarlberg Christian Rothmund
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Der Kader der Tigers nimmt weiter Formen an. Mit Mark Mussbacher, Yannik Lebeda und Laurin Wempe stoßen drei bekannte Gesichter zum Team, die den Verein bereits bestens kennen.

Alle drei standen in der vergangenen Saison überwiegend im Kader der Pioneers Vorarlberg und werden künftig für die Tigers in der deutschen Oberliga auflaufen.

Für die Verantwortlichen ist das Trio ein wichtiger Baustein auf dem eingeschlagenen Weg: Junge Vorarlberger Spieler mit Qualität, Entwicklungspotenzial und regionaler Identifikation sollen den Kern der Mannschaft bilden.

Der 23-jährige Mark Mussbacher verstärkt die Defensive der Tigers. Der Feldkircher sammelte seine ersten Eishockeyerfahrungen in Vorarlberg, ehe ihn sein Weg in den Nachwuchs der ZSC Lions und GCK Lions in die Schweiz führte. Nach einem kurzen Abstecher zu den Utah Outliers kehrte der Verteidiger ins Ländle zurück und entwickelte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter. Mit seiner Ruhe am Puck und seiner körperlichen Präsenz hat er sich zu einem äußerst verlässlichen Verteidiger entwickelt und soll den Tigers in der kommenden Saison zusätzliche Stabilität verleihen.

Auch Yannik Lebeda wird zukünftig wieder das grün-weiß-schwarze Dress überstreifen. Der Stürmer durchlief den Nachwuchs der VEU Feldkirch und sammelte anschließend weitere Erfahrungen in der Schweiz, bevor er für die Montfortstädter in der Alps Hockey League auflief. Dort stand er auch dem EC Bregenzerwald als Gegner gegenüber, ehe ihn sein Weg in die ICE Hockey League führte. In der Saison 2024/25 absolvierte der schnelle und laufstarke Stürmer den Großteil seiner Spiele für die Tigers und wusste mit seiner Einsatzbereitschaft zu überzeugen. Nach einer Saison mit überwiegenden Einsätzen bei den Pioneers wird Lebeda nun wieder regelmäßig das Trikot der Tigers tragen.

Komplettiert wird das Trio von Laurin Wempe. Der 20-jährige Verteidiger stammt ebenfalls aus dem Nachwuchs der VEU Feldkirch und sammelte während seiner Ausbildung zusätzlich Erfahrungen in der Schweiz. Zur Saison 2022/23 holten die Tigers den talentierten Defensivspieler zurück nach Vorarlberg, wo er sich in den folgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelte. Seine Leistungen blieben auch den Pioneers nicht verborgen, die ihn in die ICE Hockey League hochzogen. In der vergangenen Saison gehörte Wempe überwiegend zum ICE-Kader und unterstützte die Tigers gegen Ende der Spielzeit nochmals in der Alps Hockey League. Nun soll der junge Verteidiger wieder eine tragende Rolle im Dress der Tigers übernehmen.

Mit Mussbacher, Lebeda und Wempe gewinnen die Tigers nicht nur drei Spieler mit hoher Qualität, sondern auch drei Vorarlberger, die den Verein und das Umfeld im Messestadion bereits bestens kennen. Gleichzeitig unterstreicht der Club einmal mehr seine Philosophie, auf heimische Talente zu setzen und ihnen auf hohem Niveau die Möglichkeit zur sportlichen Weiterentwicklung zu geben. Die enge Zusammenarbeit mit den Pioneers Vorarlberg bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil dieses Weges. Durch die Kooperation erhalten junge österreichische Spieler die Möglichkeit, sich sowohl in der win2day ICE Hockey League als auch in der deutschen Oberliga optimal weiterzuentwickeln.

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