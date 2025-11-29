Drei Torpremieren beim Rosenheimer 8:2-Sieg in Kaufbeuren

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 19. Spieltag der DEL2 fuhren die Starbulls Rosenheim einen deutlichen 8:2-Auswärtssieg gegen den ESV Kaufbeuren ein.

Spielentscheidend war das zweite Drittel, in das die Grün-Weißen mit einer knappen 2:1-Führung starteten, zwei schnelle Powerplaytreffer erzielten und noch drei weitere Tore zur zwischenzeitlichen 7:1-Führung nachlegten. Michael Musin, Lars Bosecker und Dominik Tiffels feierten jeweils ihren ersten Saisontreffer. Teemu Pulkkinen und Luigi Calce trafen zweifach, außerdem konnte sich Topscorer Scott Feser in die Torschützenliste eintragen.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen verzichtete wie angekündigt auf Kapitän C.J. Stretch. Rückkehrer Teemu Pulkkinen, der die letzten sechs Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, stürmte neben Charlie Sarault und Scott Feser, der den goldenen Helm des Topscorers von Ville Järveläinen übernommen hatte. Dominik Kolb spielte wie schon am Vorwochenende in der Verteidigung, wo aber auch der junge Lars Bosecker seine Eiszeiten bekam. In der vierten Sturmreihe kam Fabian Dietz neben Michael Musin und Johannes Achatz zum Einsatz.

Die Gastgeber boten mit Offensivverteidiger Jonny Tychonick einen Neuzugang auf und starteten schwungvoll in die Partie – bis die Starbulls in der 4. Spielminute eiskalt zuschlugen. Luigi Calce sah das Loch in der Kaufbeurer Defensive, forderte den Puck von Jordan Taupert, steuerte frei auf das Tor zu, tanzte Keeper Cody Porter aus und schob zur Rosenheimer Führung ein.

Nun hatten die Starbulls alles im Griff und legten nach. Teemu Pulkkinen, der zuvor mit einem satten Schlagschuss an Porter gescheitert war, versenkte eine kluge Ablage von Fabian Dietz mit einem platzierten Handgelenkschuss im rechten unteren Eck zum 2:0 (12.). Bei der Scheibeneroberung zuvor half auch Joel Keussen entscheidend mit.

Ein Stellungsfehler in der Rosenheimer Defensive brachte die Hausherren wieder zurück ins Spiel. Paul Mayer hatte im rechten Bullykreis große Freiheit und verkürzte per Direktabnahme flach durch die Hosenträger von Starbulls-Keeper Oskar Autio hindurch auf 2:1 (15.). Bei einem Kaufbeurer Überzahlspiel war Autio dann aber gegen Jason Bast und Max Oswald zur Stelle und verhinderte den durchaus möglichen Ausgleichstreffer.

Ins zweite Drittel starteten die Grün-Weißen mit fünf Überzahlminuten, weil Henri Kanninen wegen einer gefährlichen Attacke gegen Jordan Taupert, die glücklicherweise keine Verletzung zur Folge hatte, eine große Strafe auferlegt bekam. Dem sehr strukturierten Rosenheimer Powerplay entsprangen gleich zwei Torerfolge. Teemu Pulkkinen traf nach Pass von Shane Hanna mit einer satten Direktabnahme vom linken Bullypunkt zum 3:1 (22.), Scott Feser staubte nach einem abgeprallten Schuss vom nicht nur in Überzahl auffälligen Sarault souverän per Rückhand zum 4:1 ab (24.).

Von den Hausherren, bei denen nach Wiederbeginn Rihards Babulis statt Cody Porter das Tor hütete, kam auch nach der Unterzahlphase wenig. Die Starbulls gaben den Ton an und trafen fast nach Belieben. Nachdem Johannes Achatz die Scheibe tief spielte und Fabian Dietz effektiv nachsetze, schob Michael Musin aus kurzer Distanz zum 5:1 ein (29.) – sein erster Saisontreffer. Als Lukas Laub im Alleingang an Torwart Babulis gescheitert war, drückte der nachsetzende Luigi Calce den Puck zum 6:1 über die Linie (33.).

Keine 60 Sekunden später durfte Lars Bosecker über sein erstes DEL2-Tor überhaupt jubeln. Er wurde von Dietz, der hinter dem Tor den Puck behauptete, per Rückpass bedient und versenkte die Scheibe aus dem Handgelenk unhaltbar im linken unteren Toreck – 7:1 (34.).

Im Powerplay und nach Kaufbeurer Fehlern kamen die Starbulls zu weiteren Chancen –Pulkkinen traf die Latte –, das letzte Tor vor der zweiten Pause aber fiel auf der anderen Seite. Einen von Dominik Groß abgegebenen Flatterschuss von der blauen Linie brachte Oskar Autio nicht unter Kontrolle und auf Umwegen rutschte die Scheibe zum 7:2 rein (35.).

Im Schlussdrittel traf Kaufbeurens Bast noch die Latte, mehr vom Spiel hatten aber nach wie vor die Grün-Weißen. Nach starker Vorarbeit von Pulkkinen stellte Dominik Tiffels – auch für ihn war es der erste Saisontreffer – frei vor Keeper Babulis den 8:2-Endstand her (54.).

„Zum 2:0 sind wir relativ leicht kommen. Dann haben wir ein bisschen die Intensität verloren. Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Kaufbeuren das 2:2 geschossen hätte – das ist Gottseidank nicht passiert. Nach den Toren im zweiten Drittel war das Spiel vorbei, wir haben gut verteidigt und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen“, sagte Jari Pasanen nach dem bisher höchsten Saisonsieg seiner Mannschaft, der für den ESV Kaufbeuren das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz bedeutete. Einmal mehr freute sich der Starbulls-Cheftrainer über den Support bei einem Auswärtsspiel: „Ein Dankeschön an unsere Fans, die wieder zahlreich hier waren, sie haben uns super unterstützt“

Am Sonntag geht es für die Starbulls Rosenheim in der DEL2 mit einem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse weiter. Spielbeginn im ROFA-Stadion am 1. Advent ist um 17 Uhr. Eintrittskarten sind auf www.starbulls.de/tickets und ab 15 Uhr an der Tageskasse erhältlich, die Liveübertragung der Partie gegen den Tabellensechsten aus Weißwasser ist auf www.sporteurope.tv buchbar.

