Drei Tore in drei Minuten: Huskies holen verdienten Derbysieg gegen Bad Nauheim

Kassel. (PM Huskies) Nach der Deutschland-Cup-Pause erwartete die Fans in der Nordhessen Arena ein echtes Highlight: Derby gegen Bad Nauheim. Nach einem ausgeglichenen Anfangsdrittel sorgten drei Tore von Keck, Turgeon und Weidner in Unterzahl innerhalb von etwas mehr als drei Minuten für eine komfortable Führung.

Diese ließen sich die Huskies in einem ereignisarmen Schlussabschnitt nicht mehr nehmen und durften sich so vor ausverkauftem Haus für den Derbysieg feiern lassen.

Die Huskies starteten gleich mit einigen Abschlüssen in die Partie, konnten aber die daraus häufig resultierenden Rebounds nicht verwerten. So kamen in der Folge auch die Gäste erstmals in die Offensive, scheiterten aber an Maxwells Fanghand (5.). Nur eine Minute später setzte sich Thiel über den linken Flügel stark durch, sein Rückhandpass auf Weidner erreichte diesen aber nicht ordentlich, da ein Kurstädter die Scheibe noch leicht abfälschte (6.). Nach ein paar ruhigen Minuten gab es dann erneut eine Doppelchance: Zuerst parierte Maxwell stark, im Gegenzug traf Keck nur die Fanghand des Nauheimer Schlussmannes (13.). Die letzten Minuten des Anfangsdrittels gingen an den ECN, doch auch deren Abschlüsse brachten ihnen keinen Erfolg, weswegen es ohne Tore in die erste Pause ging.

Auch der Beginn des Mittelabschnitts schien, auch wegen einem Powerplay, zunächst an die Gäste zu gehen. Die Unterzahl überstanden die Schlittenhunde aber schadlos, auch weil Maxwell einen Schuss aus kurzer Distanz zu parieren wusste (25.). Dann folgten aber die Minuten der Nordhessen: Keck war über die linke Seite durch und versenkte den Puck zur viel umjubelten Führung unter die Latte (27.). Die Zuschauer in der Nordhessen Arena hatten noch nicht wieder richtig Platz genommen, da folgte schon der nächste Treffer. Diesmal war Turgeon über den rechten Flügel durch und traf mit einem satten Handgelenksschuss in die linke Ecke (28.). Mit einem weiteren Powerplay sollten die Gäste die Gelegenheit bekommen zurück ins Spiel zu finden, aus Sicht der Wetterauer ging das aber nach hinten los: Nach einer Puckeroberung spielte Thiel auf Weidner, der so allein vor dem Torhüter der Gäste auftauchte und durch dessen Beine auf 3:0 stellte (30.). Beinahe hätte Keck sogar schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen können, doch sein Schuss aus rechter Position fand nur den Weg an den Pfosten (31.). Auch in den folgenden Minuten verpassten die Huskies es auf 4:0 zu stellen, weswegen es zur zweiten Pause bei der 3:0-Führung blieb.

Das Schlussdrittel begann gleich mit einem Highlight. Die Kurstädter waren Zentimeter vom Anschlusstreffer entfernt, doch Maxwell kratzte die Scheibe noch irgendwie von der Linie (42.). Anschließend legte sich das Spiel etwas zur Ruhe. Bad Nauheim hatte in dieser Phase zwar mehr Spielanteile, wirklich gefährlich für den Kasten von Maxwell wurde es aber nicht mehr. Als das Spiel allmählich entschieden war, kamen die Huskies wieder zu Chancen: Olsen schoss nach Vorarbeit von Keck den Puck aus kurzer Distanz über das Tor (53.), Cutler konnte bei einem Alleingang die Scheibe nicht entscheidend über die Linie drücken (56.) Am Ende blieb es so bei einem verdienten 3:0-Derbysieg für unsere Schlittenhunde.

Tore:

1:0 Keck (Olsen, Garlent – 27. Min.)

2:0 Turgeon (Mieszkowski – 28. Min.)

3:0 Weidner (SH – Thiel – 30. Min.)

