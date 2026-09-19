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EV FüssenTSV Erding Gladiators

Drei Tore in 48 Sekunden: EV Füssen dreht Saisonauftakt in Erding

19. September 20262 Mins read63
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Füssen. (PM EVF) Schwarz-Gelb gewinnt bei den Erding Gladiators mit 4:2 und sorgt mit drei Treffern in der Schlussminute für einen außergewöhnlichen Start in die neue Oberliga-Saison.

Der EV Füssen ist mit drei Punkten in die Oberliga-Saison 2026/27 gestartet. Beim 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) bei den Erding Gladiators lag der EVF bis 48 Sekunden vor dem Ende noch mit 1:2 zurück. Dann drehten Felix Linden, Matyas Stransky und Martins Andzs die Partie innerhalb kürzester Zeit noch komplett.

Dabei begann das Spiel für den Eissportverein mit viel Arbeit in der Defensive. Gleich viermal mussten die Füssener im ersten Abschnitt auf die Strafbank. Erding konnte daraus jedoch keinen Nutzen ziehen. Stattdessen ging Schwarz-Gelb in der neunten Spielminute in Führung. Neuzugang Ugnius Cizas traf nach Vorarbeit von Martins Andzs und Florian Schloßnikel zum 0:1.
Auch danach blieb das Unterzahlspiel ein wichtiger Faktor. Der EVF überstand sämtliche Erdinger Überzahlsituationen, musste zu Beginn des zweiten Drittels bei gleicher Spielerzahl aber den Ausgleich hinnehmen. Olivier Pouliot stellte in der 22. Minute auf 1:1. Weitere Treffer fielen im Mittelabschnitt nicht mehr.

Im letzten Drittel geriet Füssen erstmals in Rückstand. Carl Larsson traf in der 50. Minute zum 2:1 für die Gladiators. Die Zeit lief nun gegen den EVF, der sich in der Schlussphase aber mehrere Überzahlmöglichkeiten erarbeitete. Zunächst blieb das Powerplay ohne Erfolg. Als Erding knapp über zwei Minuten vor Schluss erneut eine Strafe kassierte, nutzten die Füssener ihre letzte Chance.

48 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Felix Linden nach Zuspiel von Cizas und Henry Homann in Überzahl das 2:2. Doch damit war die Partie noch lange nicht beendet. Nur 33 Sekunden später traf Matyas Stransky zum 2:3 und brachte den EVF 15 Sekunden vor dem Ende wieder in Führung.

Erding hatte sich davon noch nicht erholt, da lag die Scheibe schon wieder im Tor. Gerade einmal fünf Sekunden nach dem Führungstreffer sorgte Martins Andzs nach Vorarbeit von Cizas für das 2:4 und die endgültige Entscheidung.

Damit brachte der EV Füssen eine Partie, in der Erding mit 34:26 Torschüssen vorne lag, in einer bemerkenswerten Schlussminute noch auf seine Seite. Ein wichtiger Faktor war das Unterzahlspiel. Alle sieben Powerplays der Gladiators wurden ohne Gegentreffer überstanden. Auf der anderen Seite nutzte Schwarz-Gelb eine von sechs Überzahlmöglichkeiten.
Ugnius Cizas setzte bei seinem ersten Oberliga-Pflichtspiel für den EVF mit einem Tor und zwei Vorlagen gleich ein Ausrufezeichen. Matyas Stransky erzielte mit seinem Treffer zum 2:3 das entscheidende Tor des Abends.

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht es für den EV Füssen bereits am Sonntag weiter. Um 18 Uhr steht gegen den SC Riessersee das erste Heimspiel der neuen Saison auf dem Programm.

Tore: 0:1 (9.) Cizas (Andzs, Schloßnikel), 1:1 (22.) Pouliot (Steck, Sivic), 2:1 (50.) Larsson (Zap, Kolomejtsev), 2:2 (60.) Linden (Cizas, Homann/5-4), 2:3 (60.) Stransky, 2:4 (60.) Andzs (Cizas).
Strafminuten: Erding 12, Füssen 14. Schüsse: Erding 34, Füssen 26. Powerplay: Erding 0/7, Füssen 1/6.

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