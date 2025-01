Drei Tore am DreikÃ¶nigstag: Manuel Ã–hler schieÃŸt Jesenice ab

Klobenstein. (PM Buam) Am Montagabend standen sich in der Ritten Arena die Rittner Buam SkyAlps und der HDD SIJ Acroni Jesenice gegenüber.

Und gegen die slowenischen Erzfeinde hat sich Manuel Öhler etwas Besonderes überlegt: Passend am 6. Jänner, dem Tag der heiligen drei Könige, schoss der junge Rittner Angreifer je ein Tor für einen von ihnen – und besorgte den Buam mit seinem Hattrick einen 7:1-Sieg.

Nach der 3:6-Derbyniederlage gegen die Wipptal Broncos am Sonntagabend in Sterzing wollten die Buam gleich für Wiedergutmachung sorgen und starteten engagiert ins Startdrittel. Nach fünf Minuten startete Szypula von hinter dem Tor ein Solo, schlug auch vor Jesenice-Goalie Us einen Haken, der bekam beim Abschluss des Rittners aber gerade noch den Schoner dazwischen. Dann waren es Lobis und Spinell, die allein auf den Kasten der Gäste zuliefen, letzterer kam auch zum Abschluss, zielte aber knapp drüber (11.). Dafür klappte es knapp eine Minute später, als Szypula wieder einmal seine eisläuferischen und technischen Fähigkeiten zur Schau stellte, einen Jesenice-Verteidiger ganz alt aussehen ließ und dann auch noch das Auge für Kevin Fink hatte, der vor Us eiskalt blieb (12.31). Auf der Gegenseite musste auch Plattner einige Male dazwischengehen, so richtig gefährlich wurden die slowenischen Gäste aber nur selten.

Im Mitteldrittel stieg dann die Show des Manuel Öhler. Zuerst mussten er und seine Buam eine Zeitstrafe killen, dann erzielte er sein erstes Tor. Nach einer Schonerparade von Plattner rutschte der Puck über das ganze Feld und genau in den Lauf vor Szypula. Dem kam Us zwar noch zuvor, dadurch war sein Tor aber leer und Öhler schob ein (23.27). In der Folge wurden beide Mannschaften immer wieder gefährlich, insbesondere an Plattner fand Jesenice, auch im Powerplay, aber keinen Weg vorbei. Und so erhöhte Ritten. Dieses Mal mit freundlicher Unterstützung von Spinell, der Öhler so bediente, dass er erneut ins leere Tor einschieben durfte (33.28). Ein ganz ähnlicher Treffer war der vierte der Rittner, denn wieder waren Spinell und Manuel Öhler beteiligt. Dieses Mal waren die Buam in Unterzahl auf dem Eis, Spinell startete zum Breakaway, schlug vor Us aber einen Haken zu viel und blieb so an dessen Schoner hängen. Der nachgelaufene Öhler war aber wieder genau am richtigen Ort und nagelte den Puck unter die Latte zu seinem Hattrick (37.23).

Jesenice war vom Mitteldrittel gebrochen und kam auch im Schlussdrittel nicht mit dem Tempo der Buam zurecht. Selbst in mehr als einer Minute in doppelter Überzahl wollte der Puck für die Slowenen nicht an Plattner vorbei und das bestrafte Lobis, der mit einem schönen Rückhand-Schuss auf 5:0 stellte (47.49). Und um den Abend für die Zuschauer in der Ritten Arena noch perfekt abzurunden, erzielte Cuglietta mit einem Traumtor das 6:0. Er fing den Puck vor dem Tor der Gäste ab und überwand Us mit einem Between-the-legs-Schuss (56.00). Das war aber nicht der letzte Treffer des Tages, denn im Powerplay legte Soracreppa nach Szypula-Assist das 7:0 nach (58.13). Einziger Wermutstropfen: Weil Svetina zwei Sekunden vor Schluss das 1:7 für Jesenice erzielte – Plattner war dieses Mal chancenlos, weil ihm wenige Sekunden zuvor ein Jesenice-Spieler den Fanghandschuh abgezogen hatte – blieb dem jungen Rittner Goalie das Shutout verwehrt (59.58).

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Tore: 1:0 Kevin Fink (12.31), 2:0 Manuel Öhler (23.27), 3:0 Manuel Öhler (33.28), 4:0 Manuel Öhler (37.23/SH), 5:0 Lobis (47.49), 6:0 Cuglietta (56.00), 7:0 Soracreppa (58.13), 7:1 Svetina (59.58)

