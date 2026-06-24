Drei Spieler verlassen die Schönheider Wölfe

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem feststeht, in welcher Ligen-Zusammensetzung die Schönheider Wölfe in der Saison 2026/2027 an den Start gehen werden, hat Sportvorstand und Trainer Sven Schröder die Kaderplanung für die kommende Spielzeit vorangetrieben.

In den nächsten Wochen werden die Wölfe nach und nach alle Zu- und Abgänge sowie die Vertragsverlängerungen bekanntgeben.

Den Anfang machen drei Spielerabgänge: Robert Horst, Jonas Wich und Arthur Schwabe werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Schönheider Wölfe auflaufen.

Mit Robert Horst verabschiedet sich ein echtes Schönheider Eigengewächs aus dem Kader der Wölfe. Der in Rodewisch geborene Stürmer trug über viele Jahre das Trikot seines Heimatvereins und stand dabei stets für Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist. Robert war ein Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellte und mit seiner kämpferischen Art wichtige Akzente auf und neben dem Eis setzte. Die Schönheider Wölfe bedanken sich herzlich bei Robert für seinen Einsatz im Wolfsrudel und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Auch Jonas Wich wird die Wölfe verlassen. Der Verteidiger war zur Saison 2024/2025 vom VER Selb 1b ins Erzgebirge gewechselt und fügte sich schnell in das Teamgefüge ein. Mit seiner ruhigen, zuverlässigen Art und seiner Bereitschaft, jede Aufgabe anzunehmen, war Jonas ein wichtiger Bestandteil des Teams. Die Schönheider Wölfe bedanken sich bei Jonas für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seinen Beitrag zur Mannschaft und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute.

Der dritte Abgang betrifft Arthur Schwabe. Der junge Verteidiger wechselte im Sommer 2024 vom ELV Tornado Niesky nach Schönheide und sammelte im Trikot der Wölfe weitere wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Ost. Arthur zeigte großes Engagement und Entwicklungspotenzial und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft. Auch bei ihm bedanken sich die Schönheider Wölfe herzlich für die gemeinsame Zeit im Wolfsbau und wünschen ihm für seine sportliche Entwicklung, seine Ausbildung und seinen privaten Weg alles Gute.

Sportvorstand und Trainer Sven Schröder sagt zu den Abgängen: „Wir bedanken uns bei Robert, Jonas und Arthur für ihren Einsatz im Trikot der Schönheider Wölfe. Jeder von ihnen hat auf seine Weise seinen Beitrag für unser Team geleistet. Wir wünschen allen dreien für die Zukunft nur das Beste – sportlich wie privat

308 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro