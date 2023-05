Drei Spieler aus der Hockey Academy für die erste Mannschaft des EV Zug

Zug. (PM EVZ) Die Zuger Nachwuchsspieler Tim Muggli, Leon Muggli und Christian Kirsch stehen in der Saison 2023/24 im Kader der 1. Mannschaft. «Tim,...

Zug. (PM EVZ) Die Zuger Nachwuchsspieler Tim Muggli, Leon Muggli und Christian Kirsch stehen in der Saison 2023/24 im Kader der 1. Mannschaft.

«Tim, Leon und Christian haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und sich mit ihren Leistungen in der abgelaufenen Saison für eine Chance in der 1. Mannschaft aufgedrängt», zeigt sich General Manager Reto Kläy beeindruckt von den drei jungen Zugern. «Tim durfte bereits etwas National League-Luft schnuppern und konnte überzeugen. Sein jüngerer Bruder Leon wie auch Christian zeigten mit erst 16 Jahren auch bei den U20-Elit starke Auftritte.»

Der U20-Captain Tim Muggli erzielte in der letzten Saison in 39 Regular Season Spielen im Schnitt ebenso viele Tore und bereitete zudem 27 Treffer vor. Auch in den Playoffs gelang dem Stürmer mehr als ein Punkt pro Spiel (7 Spiele, 7 Tore, 3 Assists). Seine Leistungen belohnte Dan Tangnes mit 18 Einsätzen in der National League, drei davon in den Playoffs. Im Dezember vertrat der 19-Jährige die Schweiz zudem an der U20-WM. «Tim hat bei den U20-Elit gezeigt, was in ihm steckt. Nun gilt es für ihn, weiter hart an sich zu arbeiten und sich zu einem National League-Spieler zu entwickeln», sagt Kläy.

Tims 16-jähriger Bruder Leon absolvierte in der Spielzeit 2022/23 17 Partien (5 Tore, 7 Assists) als Captain der U17-Elit sowie 28 Spiele (2 Tore, 9 Assists) für die U20. Im Januar holte der 182 cm grosse und 72 kg schwere Nati-Spieler mit der Schweiz Gold am European Youth Olympic Festival (EYOF) und wurde als bester Verteidiger ausgezeichnet. An der Heim-WM im April erreichte Muggli mit der U18-Nationalmannschaft den Viertelfinal.

Der ebenfalls 16-jährige Christian Kirsch wird im kommenden Jahr neben Leonardo Genoni und Luca Hollenstein als 3. Goalie zum Kader der 1. Mannschaft gehören. Kirsch holte gemeinsam mit Muggli Gold am EYOF und stand ebenfalls im Kader der U18-Nati für die WM. In der letzten Saison wies er mit durchschnittlich nur 1.69 Gegentoren pro Spiel und 6 Shutouts in 22 Partien die besten Werte der gesamten U17-Elit aus. Auch bei den U20-Elit kam der 192 cm grosse und 78 kg schwere Torhüter zu Einsätzen. Kirsch erhielt im November von der University of Massachusetts ein Angebot für einen Studienplatz nach seiner Academy-Ausbildung und wurde in der vergangenen Woche zudem im USHL Entry-Draft von den Green Bay Gamblers gedraftet.

«Leon und Christian sind hoffnungsvolle Talente für die Zukunft und bereits in ihrem jungen Alter schon sehr weit», meint Reto Kläy. «Mit der Integration in die Trainingseinheiten der 1. Mannschaft und ersten Einsätzen in der Meisterschaft wollen wir ihnen die Chance bieten, sich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.»

Derzeit absolvieren alle drei Spieler «The Hockey Academy» – Tim wird seine Ausbildung im Sommer 2024 abschliessen, Christian ein Jahr später und Leon schliesslich im 2026. Somit figurieren in der bevorstehenden Saison insgesamt zehn The Hockey Academy-Absolventen im EVZ Kader: Sven Leuenberger (abgeschlossen 2019, Vertrag bis 2024), Luca Hollenstein (2020, 2024), Livio Stadler (2020, 2025), Louis Robin (2021, 2024), Dario Allenspach (2022, 2024), Nico Gross (2022, 2024), Arno Nussbaumer (2022, 2024) sowie Tim Muggli (THA-Ausbildungsvertrag bis 2024), Christian Kirsch (2025) und Leon Muggli (2026).

