Drei Spiele Sperre fÃ¼r Krefeld Pinguine Cheftrainer Thomas Popiesch

Neuss. (PM DEL2) Im Nachgang des Meisterschaftsspiels Bad Nauheim gegen Krefeld am 30.01.2026 wurde gem. Â§ 1 Abs. 1 Disziplinarordnung ein Ermittlungsverfahren gegen den Lizenztrainer eingeleitet.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Zusatzmeldung der Schiedsrichter vom 30.01.2026

â€¢ Video- und Bildaufnahmen zum Spiel und der Pressekonferenz vom 30.01.2026

â€¢ Stellungnahme des Lizenztrainers vom 31.01.2026

â€¢ Stellungnahmen der Schiedsrichter vom 31.01.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Im Zusammenhang mit dem Meisterschaftsspiel kam es zu folgenden Situationen mit dem Lizenztrainer:

Zu Beginn des dritten Drittels wurde eine Strafe gegen die Krefeld Pinguine ausgesprochen. Als die Schiedsrichter dem Lizenztrainer die Strafe mitteilten, reagierte er grob unsportlich und schrie den mitteilenden Schiedsrichter lautstark an. Dies setzte der Lizenztrainer auch fort, nachdem der Schiedsrichter schon wieder weggefahren war. WÃ¤hrenddessen begab sich der Lizenztrainer gut sichtbar fÃ¼r die Zuschauer in der Arena und vor der VideoÃ¼bertragung in die TÃ¼rÃ¶ffnung zur EisflÃ¤che und verweilte dort.

Kurz nach Beginn des dritten Drittels (Spielzeit 19:40) schrie der Lizenztrainer zusammen mit seinen Spielern laut in Richtung der Schiedsrichter, als dieser nicht mit der Entscheidung der Schiedsrichter einverstanden war. Der Lizenztrainer gestikulierte zudem wild mit seinen Armen und vollzog eine obszÃ¶ne Geste in Richtung der Schiedsrichter. Aufgrund dieses Verhaltens erhielt der Lizenztrainer eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

WÃ¤hrend der Pressekonferenz zum Spiel Ã¤uÃŸerte sich der Lizenztrainer mehrfach negativ Ã¼ber die Schiedsrichter und kritisierte deren Leistung Ã¶ffentlich.

Das Verhalten des Lizenztrainers i.S.e. missbrÃ¤uchlichen und beleidigenden Kommunikation gegenÃ¼ber den On Ice Officials in Zusammenhang mit dem Meisterschaftsspiel stellt ein unsportliches Verhalten in auÃŸergewÃ¶hnlichem MaÃŸe dar. Dies erfÃ¼llt die TatbestÃ¤nde des Â§ 28 Abs. 1 der Disziplinarordnung der DEL2 i.V.m IIHF/DEL-Regel 75 sowie Â§ 28 Abs. 2 lit. a) Disziplinarordnung der DEL2.

Der Lizenztrainer nimmt eine Vorbildfunktion fÃ¼r Spieler und Fans ein. Auch wenn ein Meisterschaftsspiel mit Emotionen verbunden ist, entschuldigt dies das Verhalten des Lizenztrainers nicht. Kritik an Schiedsrichterleistungen soll nur intern, ausschlieÃŸlich an die Schiedsrichtercoaches oder den Schiedsrichterbeauftragten gerichtet und vor allem in einer professionellen Weise vorgetragen werden. Hierzu stehen dem Lizenztrainer die diversen bekannten Ansprechpartner und KanÃ¤le zur VerfÃ¼gung.

Aufgrund des grob sportwidrigen Verhaltens des Lizenztrainers hÃ¤lt die Ligagesellschaft sowohl ein Innenraumverbot fÃ¼r drei Meisterschaftsspiele als auch eine Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Das Innenraumverbot gilt fÃ¼r die Bereiche der Spielerbank, Strafbank, EisflÃ¤che und die jeweiligen Bereiche vor der Schiedsrichterkabine. Das Verbot beginnt jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn und endet 60 Minuten nach Spielende.

Diese Entscheidung beruht auf den Â§Â§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 Disziplinarordnung der DEL2 i.V.m. Â§ 28 Abs. 1 Disziplinarordnung der DEL2 i.V.m IIHF/DEL-Regel 75 sowie Â§ 28 Abs. 2 lit. a) Disziplinarordnung der DEL2 und Â§ 28 Abs. 5 Disziplinarordnung der DEL2.

