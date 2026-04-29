Drei Spiele Sperre für Berlins Kai Wissmann

Neuss. (DEL) Kai Wissmann von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) in der Begegnung gegen Adler Mannheim am 28.04.2026 für drei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Haupttrefferpunkt

– Kai Wissmann unternahm keinen Versuch den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren

– Kai Wissmann nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Maximilian Heim hat das Spiel nicht beendet