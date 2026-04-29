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Drei Spiele Sperre für Berlins Kai Wissmann

29. April 20261 Mins read403
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Kai Wissmann von den Eisbären Berlin auf der Strafbank - © Marco Leipold / City-Press
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Neuss. (DEL) Kai Wissmann von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) in der Begegnung gegen Adler Mannheim am 28.04.2026 für drei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Haupttrefferpunkt
Kai Wissmann unternahm keinen Versuch den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren
– Kai Wissmann nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
Maximilian Heim hat das Spiel nicht beendet


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