Drei Spiele in vier Tagen: Joker treffen auf Regensburg, Bad Nauheim und Kassel

Kaufbeuren. (PM ESVK) Gleich drei Spiele in vier Tagen stehen für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 auf dem Programm.

Die Joker erwarten dabei am Freitagabend zur Partie des 47. Spieltages die Eisbären Regensburg in der energie schwaben arena. Am Sonntag geht die Reise für die Mannschaft von Trainer Marko Raita dann nach Hessen. Am 48. Spieltag sind die Wertachstädter dabei beim EC Bad Nauheim zu Gast. Am Montag steht dann in Kaufbeuren schon das Nachholspiel vom 24. Spieltag gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Kassel Huskies an.

Tickets

Tickets für die vier restlichen Hauptrunden- Heimspiele der Joker sind aktuell noch im Ticket-Online-Shop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in der ESVK-Geschäftsstelle erhältlich.

Freitagabend gegen Regensburg

Am Freitagabend sind die Eisbären Regensburg in der erdgas schwaben arena zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser kämpft aktuell um einen Platz in den Pre-Playoffs und hat sich mit 62 Punkten aus 46 Spielen sechs Spieltage vor dem Ende der DEL2 Hauptrunde in eine sehr gute Ausgangslage gebracht und hat den vorzeitigen Klassenerhalt somit in der eigenen Hand. Das Spiel gegen den aktuellen DEL2 Aufsteiger wird von ESVK Goldsponsor Autohaus Allgäu präsentiert. Die Joker werden dabei unter anderen mit dem Logo des Autohauses KreuterMedeleSchäfer GmbH [&] Co. KG auf der Trikotbrust auflaufen. Weiter gibt es in den Drittelpausen Fahrzeugvorstellungen auf der Eisfläche. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr.

Sonntag in Bad Nauheim

Am Sonntag führt der DEL2 Spielplan den ESVK nach Hessen. Dabei sind die Joker beim EC Bad Nauheim zu Gast. Das Team von Trainer Harry Lange steht nach 46 Spielen und mit 74 Punkten auf dem Konto auf dem sechsten Tabellenplatz. Spielbeginn im Colonel-Knight-Stadion ist dabei um 18:30 Uhr.

Montag gegen Kassel

Am Rosenmontag gibt dann mit den Kassel Huskies das absolute und unangefochtene Spitzenteam der DEL2 in Kaufbeuren seine Visitenkarte ab. Der vorzeigte Hauptrunden Meister um Trainer Bohuslav Subr zieht mit bisher 45 absolvierten Spielen und sagenhaften 113 Punkten einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Erstes Bully in der energie schwaben arena ist um 19:30 Uhr.

Der Kader der Joker

Nach aktuellem Stand muss Trainer Marko Raita weiter auf Fabian Koziol, der nach seiner schweren Verletzung wieder im Mannschaftstraining ist sowie auf Tomas Schmidt und Yannik Burghart verzichten.

