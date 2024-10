Drei Spiele bis zur Deutschland-Cup Pause – SCR muss zweimal auswÃ¤rts ran, Freitag Heimspiel gegen Lindau

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit hoher Schlagzahl und noch drei verbleibenden Spielen bis zur Deutschland-Cup-Pause geht es in dieser Woche weiter. Bereits am morgigen Dienstag...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit hoher Schlagzahl und noch drei verbleibenden Spielen bis zur Deutschland-Cup-Pause geht es in dieser Woche weiter.

Bereits am morgigen Dienstag sind die Weiß-Blauen in Stuttgart zum nächsten Vergleich mit den Rebels zu Gast. Am 11. Oktober konnte das Team von Hunor Marton einen 10:3-Heimsieg gegen Stuttgart feiern. Der aktuelle Tabellenletzte hat nach einem ordentlichen Auftakt inzwischen eine Serie von sieben Niederlagen auf dem Konto.

Für Verteidiger Luca Allavena hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht viel geändert, seine Kernkompetenz ist die Defensive. „Meine Rolle hat sich dieses Jahr nicht viel verändert. Ich übernehme Verantwortung und versuche, mich zunächst auf meine defensive Arbeit zu konzentrieren. – Wenn dann offensiv auch noch was dabei rausspringt, nehme ich das natürlich gerne mit!“

Nächsten Freitag um 20 Uhr folgt dann das Heimspiel gegen Lindau. Das Team der Islanders ist ausgeglichener und hat mehr Tiefe als noch in der vorherigen Saison. Der Topscorer der Islanders ist Jan Jezovsek. Der Slowene ist auch aktueller Nationalspieler seines Heimatlandes und war erst im September beim Turnier zur Olympia-Qualifikation im Einsatz. Luca Allavena ist die Veränderung im Kader der Islanders bei der letzten Begegnung am Bodensee ebenfalls aufgefallen: „Lindau hatte einen Umbruch diesen Sommer – viele gute Spieler haben den Weg nach Lindau gefunden – sie sind ein äußerst unangenehmer Gegner.“

Zum Abschluss vor der kleinen Spielpause sind die Werdenfelser am Sonntag zum zweiten Mal in Passau zu Gast. Das erste Duell gewannen die Mannen aus der Drei-Flüsse-Stadt knapp mit 3:1. „Generell haben wir uns den Start in die Saison anders vorgestellt, es hat schon in Passau mit der Niederlage begonnen. Deswegen wollen wir natürlich beim nächsten Auswärtsspiel in Passau einen Sieg einfahren,“ betont Luca Allavena.

Das Wochenende vom 8.-10.November ist dann für den Deutschland-Cup reserviert und die Oberligisten legen eine kurze Pause ein.

