Drei SchÃ¼sse, drei Tore – Frankfurts Feuerwehr-Start legt Grundstein fÃ¼r 6:2-SchÃ¼tzenfest

Bonn. (PM MagentaSport) Starker Auftakt der Löwen Frankfurt nach der Länderspielpause!

Mit 3 Treffern resultierend aus den ersten 3 Schüssen des Spiels legen die Löwen gegen Iserlohn los wie die Feuerwehr, gegen nach 20 Minuten mit einem 4:0-Vorsprung in die Kabine. Am Ende steht es 6:2 für Frankfurt, die den Kontakt in der Tabelle nach oben suchen. In Iserlohn hingegen ist man mit dem Ergebnis mehr als unzufrieden. Die Roosters stehen in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. „Wir hatten gute Momente, aber wir waren am Ende des Tages einfach nicht gut genug. Wir müssen konstanter werden. Nach der Pause willst du wieder gut reinkommen und das haben wir nicht geschafft“, ärgert sich Eric Cornel. „Wir haben den Job erledigt. Penalty killing war sehr gut, da sind wir sehr zufrieden. Jeder hat sich aufgeopfert“, lobt Carter Rowney, der selbst doppelt traf.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom DEL am Donnerstag übersendet durch MagentaSport.

Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters 6:2

Die Roosters verschlafen das 1. Drittel komplett, liegen nach 20 Minuten mit 0:4 hinten. Frankfurt erwischt einen Traumstart, denn die ersten 3 Schüsse sind alle drin. Zwar meldet sich Iserlohn mit einem Doppelschlag nochmal zurück, kann sich aber nicht wirklich gegen die Löwen-Offensive wehren. Frankfurt holt damit aus den vergangenen 4 Spielen den 3. Sieg. Iserlohn bleibt Vorletzter.

Carter Rowney, 2 Tore, 1 Assist, Frankfurt: „Das war ein gutes Spiel direkt nach der Pause. Wir haben ihnen im 2. Drittel etwas Momentum gegeben. Insgesamt haben aber alle 4 Reihen gut gespielt. Wir haben den Job erledigt. Penalty killing war sehr gut, da sind wir sehr zufrieden. Jeder hat sich aufgeopfert.“

Das sagt Eric Cornel, Iserlohn









