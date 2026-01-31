Drei Punkte zu Müllers Rekordspiel: Huskies besiegen Eispiraten mit 3:2

Kassel. (PM Huskies) Zu Marco Müllers Rekordspiel waren die Huskies am Freitagabend in Crimmitschau zu Gast.

Die Eispiraten gingen im Anfangsdrittel durch einen Powerplaytreffer in Führung, die Huskies glichen im Mittelabschnitt, ebenfalls in Überzahl, aus. Im letzten Drittel erzielten die Schlittenhunde durch Garlent und Valenti zwei weitere Treffer, während Crimmitschau zwischenzeitlich lediglich zum 2:2 kam.

Nachdem vor Spielbeginn noch Marco Müller für sein 623. Spiel in Blau-weiß geehrt wurde, agierten im Spiel beide Teams zunächst zurückhaltend. Erst kurz vor dem Powerbreak gelang es den Schlittenhunden erstmals, sich im Offensivdrittel festzusetzen, wenngleich auch ohne Erfolg. In der Folge machten sich die Huskies jedoch selbst das Leben schwer. Insgesamt acht Strafminuten sprachen die Schiedsrichter in den letzten etwa sechs Minuten des Abschnitts gegen die Nordhessen aus. Direkt ihr erstes Powerplay konnten sie Eispiraten in Person von Goldhelm Wruck für sich nutzen (15.). Unter anderem überstanden die Huskies in den verbleibenden Minuten 20 Sekunden doppelte Unterzahl und mussten so nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Kabine.

Nachdem die Schlittenhunde zu Beginn des Mitteldrittels eine weitere Unterzahlsituation überstanden, übernahmen sie zunehmend die Kontrolle über das Spiel, ließen aber selbst zunächst noch ein Powerplay ungenutzt. Besser machten sie es aber im zweiten Powerplay: Garlent legte den Puck durch den Torraum quer auf Hoelscher, welcher diesen zum 1:1-Ausgleichtreffer im Tor versenkte (33.). Mit dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel auch wieder ausgeglichener, die großen Chancen blieben jedoch aus.

So ging es mit einem 1:1 in den Schlussabschnitt, welcher der torreichste des Abends werden sollte. Den Anfang machte in der 43. Spielminute Garlent, welcher von der linken Seite vor das Tor zog und den Puck zwischen Reichs Schoner und dem rechten Pfosten hindurch ins Tor schob. Sichtlich beflügelt von ihrem Führungstreffer, drängten die Nordhessen auf das dritte Tor, nahmen sich jedoch in der 51. Minute mit einer weiteren Strafzeit erneut den Wind aus den Segeln. Die Westsachsen nutzten die Gelegenheit: Wruck legte durch den Slot quer auf McGauley, welcher wiederum Maurer keine Abwehrchance ließ (52.). Diesmal fanden die Huskies aber die direkte Antwort auf den Gegentreffer. Nur etwas über eine Minute später zog Schütz aus dem High Slot ab, die Eispiraten blockten die Scheibe, welche jedoch Valenti an den Schlittschuh und von dort ins Tor flog (53.). Der Treffer wurde noch per Videobeweis überprüft, die Schiedsrichter sahen sich aber in ihrer Entscheidung auf dem Eis bestätigt. Das Team von Todd Woodcroft blieb am Drücker und machte es den Eispiraten so schwer ihre Schlussoffensive einzuleiten. Erst in der Schlussminute bot sich Reich die Gelegenheit, das Eis zugunsten eines weiteren Feldspielers zu verlassen. Weder dieser, noch die genommene Auszeit verhalf jedoch den Eispiraten zum erneuten Ausgleichstreffer – die vollen drei Punkte gehen nach Kassel!

Tore:

1:0 Wruck (PP – Streu – 15. Min.)

1:1 Hoelscher (PP – Wilde, Garlent – 33. Min.)

1:2 Garlent (Hoelscher, Stadler – 43. Min.)

2:2 McGauley (PP – Wruck – 52. Min.)

2:3 Valenti (Schütz, Benson – 53. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!