Drei Punkte unterm Weihnachtsbaum: Huskies schlagen Blue Devils mit 4:1

Kassel. (PM Husies) Am Weihnachts-Vorabend waren die Blue Devils zu Gast in der Probonio Arena.

Nach einem torlosen Anfangsdrittel, trafen Valenti und Wilde im Mitteldrittel zur Führung. Zu Beginn des Schlussabschnitts konnte Mieszkowski eine Überzahlsituation zum 3:0 nutzen. Die Gäste verkürzten zwar nochmal, Spannung kam aber keine auf. Garlent setzte mit seinem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt.

Nachdem in der Arena unter großem Jubel die Vertragsverlängerung von Hunter Garlent verkündet wurde, spielte sich erstmal der Weidener Schlussmann in den Mittelpunkt. Gegen Wilde (2.), Garlent (3.) und Keck (4.) verhinderte er jeweils den ersten Gegentreffer. Auch in ihrem ersten Unterzahlspiel waren die Huskies gefährlicher, Keck wurde im Konter aber noch entscheidend an einem ordentlichen Abschluss gehindert (6.). Nach dem Powerbreak wurden auch die Gäste offensiv aktiver, brachten aber wenig gefährliche Schüsse auf den Kasten von Shilin. In der 17. Spielminute sprachen die Schiedsrichter eine 5+Spieldauerstrafe gegen Marco Müller wegen eines Stockchecks aus. Die Unterzahlformationen der Nordhessen zeigten sich jedoch in guter Verfassung und ließen bis zur ersten Pause nichts anbrennen.

In der einen verbliebenen Minute Unterzahl im Mittelabschnitt zwangen die Blue Devils Shilin noch zu einer starken Parade mit seinem Schoner (22.), dann waren die Huskies wieder komplett und schlugen direkt zu. Zuerst konnte Valenti einen freiliegenden Puck zur Führung über die Linie drücken (22.), dann setzte Wilde mit einem Schuss unter die Latte, nachdem McNiven durch eine Parade gegen Garlent außer Position geraten war, den zweiten Stich (27.). Und die Schlittenhunde machten weiter: Stadler und Bodnarchuk sorgten mit gleich mehreren Distanzschüssen für Gefahr (29.) und Keck traf in Überzahl den Pfosten (34.). In der 38. Spielminute traf es mit Noah Samanski nach einem Foul an Wilde auch einen Weidener mit einer 5+Spieldauerstrafe. Da auch sein Bruder Neal eine Strafe zog, bedeutete das für die Nordhessen zwei Minuten doppelte Überzahl gefolgt von noch drei Minuten einfacher Überzahl.

Beinahe ließen die Huskies diese Gelegenheit verstreichen, da konnte Mieszkowski, der einen Schuss von Schütz entscheidend abfälschte, doch noch den Überzahltreffer erzielen (43.). Zuvor blieb Turgeon, der mit der Rückhand lediglich die Unterkante der Latte traf, der Treffer verwehrt (42.). Wenngleich die Gäste offensiv über weite Strecken wenig Gefahr ausstrahlten, musste von den Gastgebern ankreiden, nicht schon früher die Partie entschieden zu haben. So ließen sie in den nächsten Minuten noch ein weiteres Powerplay aus und auch Benson kam nach einer Einzelaktion auf dem linken Flügel nicht zum Erfolg (49.). So kamen die Blue Devils in der 53. Minute durch einen Treffer von Vinzens stattdessen zum Anschlusstreffer. Nochmal Spannung? Mitnichten. Die Schlittenhunde kontrollierten die letzten Spielminuten und kamen sogar noch ein weiteres Mal in Überzahl zum Zug. Passend zu seiner Vertragsverlängerung setzte Garlent mit einem Treffer ins leere Tor schließlich den Schlusspunkt (60.).

Tore:

1:0 Valenti (Wilde, Braun – 22. Min.)

2:0 Wilde (Garlent, Valenti – 27. Min.)

3:0 Mieszkowski (PP – Schütz, Weidner – 43. Min.)

3:1 Vinzens (Voit, Ribnitzky – 53. Min.)

4:1 Garlent (ENG – Wilde, Keck – 60. Min.)

