Drei Punkte im Topspiel: Deggendorfer SC siegt bei den Heilbronner Falken

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC feierte am Mittwochabend seinen vierten Sieg in Folge.

Vor 1634 Zuschauern in Heilbronn bezwangen die Mannen von Headcoach Jiri Ehrenberger die heimischen Falken mit 2:5 und übernimmt damit die Tabellenführung in der Oberliga Süd.

Vor dem Spiel überraschte der Deggendorfer Cheftrainer mit der Entscheidung, Raphael Fössinger an diesem Abend im Tor den Vorzug zu geben. Zudem wechselte Thomas Pielmeier in die Verteidigung, um den Ausfall von Benedikt Schopper zu kompensieren, der angeschlagen kommende Woche erst wieder in den Spielbetrieb zurückkehren soll.

Der erste Spielabschnitt gestaltete sich ausgeglichen. Während in den ersten zehn Minuten die Heilbronner ein leichtes spielerisches Übergewicht hatten, waren es die Deggendorfer, die in der zweiten Hälfte des Drittels optisch mehr von der Partie hatten. Mit einem torlosen Unentschieden ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Drittel nahm der DSC das Heft in die Hand und ging in der 26. Minute folgerichtig in Führung. Petr Stloukal fälschte einen Schuss von Antonin Dusek zum 0:1 ab. Zwar glichen die Hausherren in der 32. Minute durch einen Abstauber von Calder Anderson zum 1:1 aus, jedoch blieben die Deggendorfer weiterhin am Drücker. Jaroslav Hafenrichter in eigener Unterzahl (35.) und David Stach (38.) per Nachschuss stellten noch vor der Pause auf 1:3.

Im Schlussabschnitt schnupperten die Hausherren noch einmal Morgenluft, als Thore Weyrauch in der 42. Minute mit einem platzierten Handgelenkschuss auf 2:3 verkürzte. Doch der DSC hatte die passende Antwort auf die Heilbronner Drangphase und stellte durch einen Treffer von Petr Stloukal in der 48. Minute den alten Abstand wieder her. Im weiteren Drittelverlauf warfen die Falken noch einmal alles in die Waagschale, doch die Deggendorfer Hintermannschaft, inklusive eines stark haltenden Raphael Fössinger, hielt dem Druck stand. Knapp zwei Minuten vor Spielende war es Kapitän Curtis Leinweber, der mit seinem Treffer zum 2:5 ins mittlerweile verwaiste Heilbronner den 2:5 Endstand markierte.

Am kommenden Freitag kommt es für die Deggendorfer zum nächsten Heimspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat ist um 20 Uhr der EC Peiting.