Drei Punkte im Schwabenland â€“ DSC siegt deutlich mit 1:5 in Stuttgart und zeigt sich bereit fÃ¼r das Derby

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt weiterhin in blendender Form. Vor 650 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri...

Vor 650 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Rebels mit 1:5 und fuhr damit den siebten Sieg in Folge ein.

Die Deggendorfer, bei denen an diesem Abend Raphael Fössinger den Vorzug im Tor vor Timo Pielmeier erhielt, brauchten ein paar Minuten, bis sie Zugriff auf die Partie erhielten. Eine Fössinger-Parade nach einem Alleingang von David Makuzki schien die Initialzündung zu sein: Zunächst traf David Stach in der siebten Minute nach tollem Zuspiel von Andreé Hult zum 0:1 und knapp zehn Minuten später legte Jaroslav Hafenrichter in eigener zum 0:2 nach. Doch die Rebels meldeten sich noch vor der ersten Pause zurück. Einen Querpass von Alex Samusev verwandelte Fabian Renner in der 19. Minute zum Anschlusstreffer.

Im zweiten Abschnitt hatten die Hausherren zunächst etwas mehr von der Partie, ohne dabei nennenswert vor dem DSC-Tor aufzutauchen. Auf der Gegenseite blieb die Ehrenberger-Truppe mit ihren Chancen stets brandgefährlich. In der 31. Minute war es erneut Jaroslav Hafenrichter, der mit einem präzisen Schuss ins rechte obere Eck auf 1:3 stellte. Zwar boten sich beiden Teams vor der Pause noch weitere Einschussmöglichkeiten, Treffer fielen im zweiten Abschnitt allerdings keine mehr.

Im Schlussdrittel versuchten die Stuttgarter zwar noch einmal heranzukommen, doch die Deggendorfer verteidigten geschickt und setzten in der Offensive die entscheidenden Nadelstiche. Curtis Leinweber im Powerplay (53.) und ein Direktschuss von David Stach (57.) sorgten für die Entscheidung in dieser Partie.

Einziger Wermutstropfen dürfte die Verletzung von Benedikt Schopper sein. Der Verteidiger kehrte nach dem ersten Abschnitt mit einer Oberkörperverletzung nicht ins Spiel zurück.

Weiter geht es für die Ehrenberger-Truppe am kommenden Sonntag mit dem Derby in der eigenen Arena mit den Passau Black Hawks.

Derbytime: DSC empfängt Passau

Am kommenden Sonntag ist es so weit: Es kommt zum ersten Donau-Derby der Spielzeit 2024/2025. Um 18:45 Uhr landen dann die Habichte rund um Headcoach Thomas Vogl in der Festung an der Trat.

Mit dem ersten Derby der Hauptrunde ist es bereits der zweite Vergleich beider Teams. Man spielte bereits in der Pre-Season einmal gegeneinander, wo sich der DSC mit 3:4 in der Passauer Eisarena gegen die Black Hawks durchsetzte. Eigentlich als Abschiedsspiel für René Röthke gedacht, musste das Spiel bekanntermaßen wegen der Kühlanlagen-Thematik von Deggendorf nach Passau verschoben werden. Für die Black Hawks, deren Team etliche Ex-Deggendorfer wie Sascha Maul, Jonas Stern oder Patrick Geiger aufbietet, ist das gesamte Spielwochenende ein dickes Brett vor der Brust. Am Freitag reist man in die EgeTrans-Arena nach Bietigheim zum DEL2-Absteiger bevor es am Sonntag wieder einmal um die Vorherrschaft im niederbayrischen Oberliga-Eishockey geht. Mit sechs Siegen aus den letzten acht saisonübergreifenden Hauptrundenvergleichen schlägt das Pendel klar auf die Seite der Deggendorfer. Ein Sieg in der Festung an der Trat gelang den Black Hawks seit ihrem Aufstieg in die Oberliga noch nicht.

Nicht mit eingreifen kann bei Passau Thomas Nuss. Der 21-jährige Verteidiger erhielt nach dem Spiel gegen die Onesto Tigers Bayreuth eine Spieldauerstrafe, die mit einer Sperre von drei Pflichtspielen belegt wurde. Im gesamten bilden die Black Hawks aktuell in der Fairplay-Tabelle das Schlusslicht. Eine Matchstrafe und vier Spieldauerstrafen, zwei davon erhielt Nuss‘ Verteidigungskollege Daniel Maul, welcher bereits im Freitagsspiel gegen Bietigheim gesperrt fehlt, summieren sich inklusive aller anderen ausgesprochenen Strafen zu 225 Strafminuten. Einen Rang über den Black Hawks stehen im Fairplay die vorher genannten Bayreuther – allerdings mit „nur“ 163 Strafminuten.

Dass die Passauer ordentlich Zeit im Penalty-Killing verbrachten, zeigt sich an Ihrer Quote. Mit starken 84,4 % rangieren Sie unter den Top vier der Oberliga Süd. Im Powerplay ist um die Top-Scorer Andrew Schembri, Nicolas Sauer und René Röthke aber noch etwas Luft nach oben. In 40 Situationen konnte man achtmal einnetzen, was eine Quote von genau 20 % ergibt. Spiele mit Black Hawks-Beteiligung sind zudem aktuell eine Garantie für torreiche Partien, im Schnitt fallen genau 8,0 Tore (teamunabhängig), wobei in keiner Begegnung weniger als vier Treffer in Summe auf beiden Seiten gefallen sind.

Beim Deggendorfer SC ist man schon in Stimmung auf das erste Derby unter Wettbewerbsbedingungen. Um weiter mit der Tabellenspitze Schritt zu halten, ist ein Sieg gegen die Drei-Flüsse-Städter Pflicht für DSC-Verteidiger Marcel Pfänder: „Die ganze Mannschaft hat das Derby schon vor Augen und ist einfach nur heiß. Für uns gibt es nur ein Ziel – die Festung mit dem nächsten Derbysieg zu verteidigen!“. Auf welches Line-Up Jiri Ehrenberger am Sonntag zurückgreifen kann entscheidet sich im Laufe des Wochenendes, lediglich Tomas Gulda ist nach wie vor keine Option für den Trainer der Deggendorfer.

Stand jetzt ist die 2000-Ticket-Schallmauer bereits durchbrochen, ob eine Abendkasse öffnet entscheidet sich kurzfristig. Der DSC informiert darüber auf seinen Social Media-Kanälen.