Drei Punkte für die Black Hawks: Passau gelingt Coup in Memmingen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben vor 2.022 Zuschauern einen 5:4 Auswärtserfolg bei den Memmingen Indians gefeiert.

Die favorisierten Gastgeber mussten sich am Ende aufopferungsvoll kämpfenden Habichten geschlagen geben.

Die Mannschaft von Trainer Petr Bares holte gegen eine absolute Top-Mannschaft der Liga einen verdienten Auswärtssieg.

Andrew Schembri und Buster Larsson schossen die Dreiflüsse Städter im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel legte erneut Andrew Schembri sowie Leo Mössinger zum 4:0 nach. In Überzahl verkürzte Memmingen Top-Scorer Brassard. Tim Gorgenländer gelang sogar kurz vor der Pausensirene das 4:2. Im Schlussdrittel stand Black Hawks Goalie Marco Eisenhut im Fokus. Immer weiter behielt Eisenhut die Nerven und den Überblick. Beim 4:3 Anschlusstreffer war Eisenhut machtlos. Eine halbe Minute später war Brendan Harrogate zur Stelle und netzte zum 5:3 ein. Brett Ouderkirk konnte zwar noch Mal auf 5:4 verkürzen, einen weiteren Memminger Treffer konnten die Black Hawks aber verhindern. Eine unsportliche Szene leistete sich Memmingens Edgars Homjakovs, der kurz vor Ende der Partie Black Hawks Verteidiger Alexander Biberger mit dem Ellbogen niederstreckte. Homjakovs wurde mit einer fünf Minuten Strafe belegt und erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst.

„Ich bin heute sehr zufrieden mit der Mannschaft. Die Jungs haben alles gegeben und wir haben den Sieg geholt. Die Zuschauer haben ein sehr spannendes und interessantes Spiel gesehen. In der neutralen Zone verlieren wir noch zu oft die Scheibe, daran müssen wir arbeiten. Wir wussten was im letzten Drittel auf uns zukommt und haben das gut gelöst“. so die Analyse von Black Hawks Trainer Petr Bares.

„Wir hatten heute viele hochkarätige Chancen. Wir wollen die Dinge oft zu schön machen und sterben dann in Schönheit. Glückwunsch an Passau zu Sieg“. so das Fazit von Memmingen Coach Daniel Huhn.

Am Sonntag empfangen die Passau Black Hawks den stark besetzten Aufsteiger Erding in der Eis-Arena Passau. Die Zuschauer dürfen sich ab 18 Uhr auf ein emotionales und spannendes Spiel freuen. „Wir erwarten viele Zuschauer und empfehlen Tickets bereits im Vorfeld zu erwerben.“ verrät Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen die Erding Gladiators sind online auf etix.com erhältlich. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr geöffnet. Das Spiel wird live und in HD-Qualität auf sprade.tv übertragen. – czo

Aufholjagd kommt zu spät: Indians unterliegen Passau

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen musste eine Niederlage am Blaulichttag gegen die Passau Black Hawks hinnehmen.

Nicht viel lief bei den Indianern an diesem Abend zusammen, sodass man vor 2022 Zuschauern mit 4:5 verlor. Am Sonntag treten die Maustädter beim EV Füssen an.

Nach der Overtime-Niederlage in Stuttgart waren die Indians auf Besserung aus. Der zweite Heimsieg der noch jungen Saison sollte her. Doch Memmingen fand im ersten Drittel kaum zu seinem Spiel. Passau hielt läuferisch und kämpferisch dagegen. So ließ Andrew Schembri erstmals die Torsirene erklingen. Passau ging mit 1:0 in Führung. Buster Larsson legte das 2:0 nach. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel tat sich der ECDC ebenso schwer und wirkte verunsichert. Die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt hingegen stellten das Ergebnis durch weitere zwei Treffer auf zwischenzeitlich 4:0. Die Indians verkürzten immerhin noch vor der Pause durch die Treffer von Brassard und Gorgenländer auf 2:4.

Zwar wollten die Rot-Weißen im letzten Drittel alles versuchen, um das Spiel zu drehen. Gelingen sollte dieses Vorhaben jedoch nicht mehr. Denis Fominych ließ einen kurzen Moment Hoffnung aufkeimen, als er zum 3:4 in Überzahl traf. Doch Passau traf Sekunden später, nach einem eklatanten Abwehrfehler, durch Brendan Harrogate zum 3:5. Memmingen erzielte rund 1,5 Minuten vor dem Ende durch Brett Ouderkirk noch das 4:5, doch der Auswärtssieg war den Black Hawks nicht mehr zu nehmen.

Nun gilt es schleunigst wieder in die Spur zu finden, denn am Sonntag wartet ein weiterer unangenehmer Gegner auf den ECDC Memmingen. Die Indianer reisen zum Auswärtsspiel an den Kobelhang, müssen jedoch punkten. Spielbeginn beim EV Füssen ist um 18:00. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am kommenden Sonntag gegen den SC Riessersee statt. Zuvor sind die Indianer am Feiertag in Deggendorf zu Gast. Mit einer ähnlichen Leistung wie zuletzt, dürfte dort kaum etwas zu holen sein.

ECDC Memmingen vs EHF Passau Black Hawks 4:5 (0:2/2:2/2:1)

Tore: 0:1 (10.) Schembri (Reich, 5-4), 0:2 (15.) Larsson (Nazzarett), 0:3 (26.) Schembri (Schmidt, Röthke), 0:4 (28.) Mößinger (Horschel), 1:4 (28.) Brassard (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 2:4 (37.) Gorgenländer (Fominych, Pfalzer), 3:4 (54.) Fominych (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 3:5 (54.) Harrogate (Nazzarett, Larsson), 4:5 (59.) Ouderkirk (Fominych, Brassard)

Strafminuten: Memmingen 11-Passau 12

Zuschauer: 2022

