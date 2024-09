Drei Punkte an der Zugspitze: Deutlicher 5:1 Sieg fÃ¼r den DSC beim SC Riessersee

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC reiste am Freitagabend mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Niederbayern. Vor 1031 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum bezwang die...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC reiste am Freitagabend mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Niederbayern.

Vor 1031 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den SC Riessersee am Ende verdient mit 1:5.

Der Deggendorfer Cheftrainer konnte an der Zugspitze auf nahezu den identischen Kader wie gegen die Tölzer Löwen zurückgreifen. Einzig Marco Baßler kehrte nach seiner Sperre am Sonntag zurück ins Lineup.

Die Garmisch-Partenkirchener erwischten den besseren Start in die Partie, während das Spiel des DSC in den ersten Minuten von Stückwerk geprägt war. Nach knapp der Hälfte des ersten Abschnitts hatte Ehrenberger genug gesehen und nahm früh eine Auszeit, um seine Mannen zu ordnen. Diese Maßnahme zeigte auch prompt Wirkung: In der 16. Minute schickte Petr Stloukal seinen Reihenkollegen Antonin Dusek auf die Reise, der nach toller Einzelleistung zum 0:1 Pausenstand einnetzte.

Im zweiten Abschnitt war es in den ersten zehn Minuten nahezu ein Duell auf Augenhöhe, ehe die Deggendorfer in der 31. Minute zum Doppelschlag ausholten. Zunächst verwertete Andreé Hult einen Abpraller zum 0:2 und nur 27 Sekunden später erhöhte Thomas Greilinger nach sehenswertem Sololauf auf 0:3. Auch wenn Tobias Kircher in der 35. Minute auf 1:3 für den SCR verkürzte, hatte der DSC in dieser Phase das Spiel in der Hand. In der 40. Minute war es erneut Andreé Hult, der seinen eigenen Abpraller zum 1:4 ummünzte.

Im Schlussdrittel legten die Deggendorfer nach nur 43 Sekunden den fünften Treffer nach. Erneut war es Andreé Hult, der mit dem Rückhandtreffer seinen Hattrick komplettierte. Im weiteren Drittelverlauf verlor die Partie etwas an Tempo und der DSC brachte die drei Punkte souverän unter Dach und Fach.

Am kommenden Sonntag kommt es für den Deggendorfer SC zum nächsten Heimspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat ist um 18:45 Uhr der EV Füssen.

Der Altmeister ist zu Gast

Nach dem 1:5-Sieg gegen den SC Riessersee steht für die Cracks von Jiri Ehrenberger am kommenden Sonntag das zweite Heimspiel der noch jungen Saison an. Um 18:45 Uhr geht man dann gegen den EV Füssen aufs Eis.

Bei den Gästen spielen sich aktuell zwei Akteure in den Vordergrund:

Anton Zimmer und Bauer Neudecker. Zimmer steht nach drei Partien – genau wie der letztjährige Topscorer Julian Straub – bei sechs Torbeteiligungen. Nach seinem Viererpack gegen die Passau Blackhawks verbucht Neudecker in drei Partien sogar sieben Scorerpunkte.

Im Laufe der Woche mussten die Gäste einen schweren Rückschlag hinnehmen. Kontingent-Verteidiger Bureau-Blais fällt auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt aus. Nach dem Abgang von Max Bleicher im Simmer in die OHL reißt der Ausfall ein weiteres Loch in die Defensive von Gästetrainer Juhani Matikainen.

Spiele gegen den EV Füssen waren in der Festung an der Trat in der letzten Saison immer ein Garant für viele Tore. So konnte sich der DSC einmal mit 6:2 und einmal mit 6:4 gegen die Allgäuer durchsetzen. Ob es ähnlich viele Treffer zu sehen gibt, entscheidet sich in Kürze. Das Line-Up von Jiri Ehrenberger bleibt im Vergleich zum vergangenen Freitag unverändert.