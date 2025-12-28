Drei Punkte an der Elbe â€“ SchnÃ¶rkellose MÃ¼nchener gewinnen bei offensiv zu harmlosen EislÃ¶wen

Dresden / MÃ¼nchen. (PM Red Bulls / PM EislÃ¶wen) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen gewann am 33. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Dresdner EislÃ¶wen mit 5:2 (0:0|3:1|2:1).

Durch die Tore von Jeremy McKenna, Chris DeSousa (2), Patrick Hager, der sein 100. DEL-Tor im MÃ¼nchner Trikot erzielte, und Philipp Krening sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David drei Punkte. Die Partie fand vor 4.412 Zuschauern in der JOYNEXT Arena statt. Am Dienstag (30. Dezember | 19:30 Uhr) empfangen die Red Bulls im ausverkauften SAP Garden die Augsburger Panther zu ihrem letzten Duell des Jahres 2025.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten zielstrebig ins Spiel und brachten sich einige Male in gute Abschlusspositionen. Nach 14 Minuten verzeichneten die MÃ¼nchner 11:0 TorschÃ¼sse, doch Dresdens TorhÃ¼ter Juho Olkinuora prÃ¤sentierte sich in ausgezeichneter Form. Da er seinen Kasten, ebenso wie MÃ¼nchens Simon Wolf, 20 Minuten lang sauber halten konnte, stand es zur ersten Pause 0:0.

Das Ã¤nderte sich im Mittelabschnitt schnell: In der 22. Minute traf McKenna aus kurzer Distanz zum 1:0 fÃ¼r die Red Bulls. Nach weiteren Gelegenheiten erhÃ¶hte DeSousa fÃ¼r die Ã¼berlegenen MÃ¼nchner auf 2:0 (32.). Kurz vor Drittelende verkÃ¼rzten die EislÃ¶wen durch C.J. Suess im Powerplay auf 1:2 (38.). Doch der Pausenstand nach 40 Minuten lautete 3:1 fÃ¼r die GÃ¤ste, nachdem Hager einen Traumpass von Ville Pokka zu seinem 100. DEL-Tor fÃ¼r MÃ¼nchen verwertet hatte (40.). Mit 274 Punkten ist der KapitÃ¤n zudem jetzt MÃ¼nchens zweitbester DEL-Scorer aller Zeiten.

Im Schlussabschnitt schnÃ¼rte DeSousa nach 44 Minuten einen Doppelpack und stellte auf 4:1 fÃ¼r den viermaligen deutschen Meister. ZurÃ¼cklehnen durften sich die Red Bulls trotzdem nicht, denn Rourke Chartier sorgte mit seinem 2:4 noch einmal fÃ¼r Dresdner Hoffnungen (51.). Dreieinhalb Minuten vor Schluss nahmen die Sachsen ihren Goalie fÃ¼r einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die MÃ¼nchner verteidigten ihren Vorsprung jedoch souverÃ¤n und feierten nach Krenings Schuss ins leere EislÃ¶wen-Tor einen 5:2-Erfolg.

Patrick Hager: â€žWir haben ein sehr gutes AuswÃ¤rtsspiel gemacht und zur richtigen Zeit unsere Chancen genutzt. Wir spielen schnÃ¶rkellos und arbeiten sehr gut zusammen.â€œ

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen:Â â€žWie wichtig ein guter Start ist, haben wir zuletzt gegen Augsburg gesehen. Der ist uns heute leider nicht gelungen. Zudem haben wir zu viele ZweikÃ¤mpfe verloren und zu unsauber mit der Scheibe agiert. Positiv hervorzuheben sind jedoch unsere Special Teams, die sehr gut funktioniert haben, sowie Jussi, der im Tor eine gute Leistung gezeigt hat.â€œ

Tore:

0:1 | 21:10 | Jeremy McKenna

0:2 | 31:59 | Chris DeSousa

1:2 | 37:59 | C.J. Suess

1:3 | 39:18 | Patrick Hager

1:4 | 43:32 | Chris DeSousa

2:4 | 50:25 | Rourke Chartier

2:5 | 59:48 | Philipp Krening

Zuschauer: 4.412

