Drei prägende Gesichter sagen Servus: TEV verabschiedet Bacher, Feuerreiter und Grabmaier

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach muss künftig auf drei prägende Gesichter der vergangenen Jahre verzichten: Johannes Bacher, Felix Feuerreiter und Michael Grabmaier werden ihre aktive Laufbahn beim TEV vorerst beenden.

Drei Spieler, die nicht nur sportlich über ein Jahrzehnt hinweg das Gesicht der Mannschaft geprägt haben, sondern als echte Eigengewächse und ehemalige Kapitäne sinnbildlich für den Weg des Vereins standen.

Mit ihrem Einsatz, ihrer Vereinstreue und ihrer Identifikation mit dem TEV haben alle drei über viele Jahre hinweg Verantwortung übernommen. Entsprechend schwer wiegt ihr Abschied für den gesamten Verein.

Michael Grabmaier absolvierte 298 Pflichtspiele für den TEV und gehörte über viele Jahre hinweg zu den konstantesten Spielern im Kader der Kreisstädter. Der gebürtige Miesbacher stand dabei sinnbildlich für Einsatzbereitschaft und Vereinstreue. Hinter seiner Entscheidung stehen vor allem familiäre und berufliche Gründe. Grabmaier hat die familieneigene Bäckerei im Herzen von Miesbach übernommen und wurde zu Beginn des Jahres zudem Vater. Gemeinsam mit der beruflichen Belastung bleibt aktuell nicht mehr genügend Zeit, um den hohen Aufwand des ambitionierten Amateur-Eishockeys weiter zu stemmen.

Auch Felix Feuerreiter beendet seine aktive Laufbahn vorerst aus beruflichen Gründen. Der langjährige Führungsspieler absolvierte 434 Spiele im Trikot des TEV und war über viele Jahre hinweg eine Identifikationsfigur innerhalb der Mannschaft. Als Kapitän ging Feuerreiter stets voran und verkörperte den TEV wie kaum ein anderer Spieler seiner Generation. Felix wechselte früh von seinem Heimatverein, dem ESC Holzkirchen, in den Nachwuchs des TEV und zählte dort immer zu besten Scorern der jeweiligen Nachwuchsliga. So folgte früh der Sprung in die erste Mannschaft und dort entwickelte sich Felix rasch zum Führungsspieler. In den letzten Jahren betrieb Felix trotz seiner enormen beruflichen Belastung einen hohen Aufwand, um dennoch für den TEV in der Bayernliga Eishockey spielen zu können und stellte sich Woche für Woche in den Dienst der Mannschaft.

Johannes Bacher kam in seiner Laufbahn auf 235 Pflichtspiele für den TEV und prägte als kompromissloser Verteidiger über viele Jahre hinweg die Defensive der Kreisstädter. Seine Entscheidung hängt ebenfalls mit der beruflichen Belastung zusammen. Hinzu kommen zahlreiche Verletzungen, mit denen Bacher in den vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen hatte. Nach mehreren zum Teil schwerwiegenden Rückschlägen kämpfte sich der Verteidiger stets eindrucksvoll zurück aufs Eis. Nach der schweren Schulterverletzung zum Ende der vergangenen Saison hat er sich nun dazu entschieden, den Fokus künftig verstärkt auf Familie und Beruf zu legen.

Der TEV verliert mit Grabmaier, Feuerreiter und Bacher nicht nur drei sportlich wichtige Spieler, sondern vor allem drei Persönlichkeiten, die den Verein über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben.

Um den Verdiensten dieser außergewöhnlichen Spieler gerecht zu werden, hat sich der Verein gemeinsam mit den Beteiligten etwas Besonderes überlegt: Zusammen mit Florian Feuerreiter, ebenfalls langjähriger Kapitän des TEV, sowie Stefan Mechel sollen die fünf verdienten Spieler im Rahmen des 2. Tobi Eder Cups verabschiedet werden. Der Verein wird hierzu zu gegebener Zeit weitere Informationen bekanntgeben.

Der gesamte TEV Miesbach bedankt sich bereits jetzt bei Johannes Bacher, Felix Feuerreiter und Michael Grabmaier für ihren jahrelangen Einsatz, ihre Loyalität und unzählige emotionale Momente im Trikot des TEV.

20 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro