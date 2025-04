Drei neue TorhÃ¼ter, drei Verteidiger und vier StÃ¼rmer â€“ Ã–sterreich startet in Woche #3

Wien. (PM ÖEHV) Bereits am heutigen Montag beginnt für Österreichs Herreneishockey Nationalteam mit einer Krafteinheit die dritte Woche der Vorbereitung auf die WM 2025.

Zehn neue Spieler sind ab heute mit an Bord. Am 17. April in Znojmo (CZE) und am 19. April in Linz testet man gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien. Beide Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen, Tickets für das Heimspiel sind HIER erhältlich.

David Kickert, Benedikt Oschgan und Florian Vorauer werden in dieser Woche alles daransetzen, keine Tore des amtierenden Weltmeisters zuzulassen. Unterstützung bekommen sie dabei unter anderem von Dominique Heinrich, Patrick Söllinger, Niklas Würschl in der Verteidigung, sowie Benjamin Baumgartner, Nico Feldner, Manuel Ganahl und Lukas Haudum im Angriff, die ebenfalls ab dieser Woche neu zum Nationalteam stoßen.

In Summe kommen damit in der dritten Woche der Vorbereitung auf die WM 2025 633 Länderspiele an Erfahrung hinzu. Ab nächster Woche sollen dann auch die Spieler des EC Red Bull Salzburg und des EC-KAC dazukommen.

„Es sind ab dieser Woche einige sehr erfahrene Spieler dabei. Unser Plan war von Beginn an, dass es in den ersten drei Wochen der Vorbereitung darum geht, jenen Spielern, die lange nicht am Eis standen, wieder Spielpraxis zu geben. Mit dieser Woche endet diese erste Phase“, führt Head Coach Roger Bader aus.

Nun geht es für sämtliche Spieler darum, sich für die vierte Woche aufzudrängen. Gegen Weltmeister Tschechien bietet sich dazu gleich zweimal die Gelegenheit. Donnerstag 19:00 Uhr in Znojmo (CZE), Samstag, 17:30 Uhr in Linz.

Head Coach Roger Bader: „Tschechien hat in der vergangenen Woche zwei Siege über Deutschland eingefahren. Sie werden stark kommen und das ist gut. Wir wollen gegen Topnationen spielen. Tschechien ist eine sehr starke, attraktive Mannschaft.“

Kader WM-Vorbereitung Woche #3